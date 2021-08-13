16 августа, с 9 часов утра от газа начнут отключать все промышленные предприятия - об этом на брифинге сообщил директор рудненского газового хозяйства АО «КазТрансГаз Аймак» Асылбек САРТАЕВ, попросив обеспечить доступ к задвижкам представителям газовой службы. На эти процедуры отведено 2 дня.

- Затем, 20 августа, когда на магистральном газопроводе закончат работу, мы начнём подключать предприятия, - сказал Сартаев. - Сначала подключим предприятия, а затем физические лица. Делать это будем поэтапно.

Ремонт магистрального газопровода «Карталы-Рудный» планировали провести с 16 по 30 августа с отключением десяти сел, причем ограничения по подаче газа могли затронуть коммунально-быттовые и промышленные предприятия в Костанае и других населенных пунктах. Позже планы свели к полному отключению Рудного, п. Железорудный и с. Юбилейное. Отвечая на вопросы журналистов, Сартаев пояснил - сроки пересмотрела подрядная организация, которая будет ремонтировать газопровод. Ее мотивы неизвестны.

- Две недели - это очень много! - отреагировал аким Рудного Куандык ИСПЕРГЕНОВ.

Предприниматели попросили газовую службу составить и опубликовать подробный, почасовой план отключения предприятий.

При этом, по словам Сартаева, процесс подключения к газу после ремонта газопровода займет только для промышленных потребителей не меньше двух дней.

- Хотелось бы уточнить по физическим лицам. Вы осуществляете подключение газа до домов. Кто будет подключать газ на внутридомовых сетях и сколько это займет времени? - спросил депутат гормаслихата, директор ТОО "Рудненская энергоснабжающая организация" Оркен КАСКАТАЕВ.

- Мы будем сами подключать, никого стороннего не допустим, - ответил Сартаев.

- Здесь сейчас начнется очень много жалоб, - подключился к ответу Куандык Испергенов. - Есть у нас диспетчерская служба. Вы нам дайте телефоны, кто конкретно будет этим заниматься! Все мои замы и я будем реагировать. Хотелось бы, чтобы люди понимали, что отключение газа - вынужденная мера. Отключают впервые за 30 лет!

Асылбек Сартаев отметил, что перед подключением газа на каждом подъезде вывесят объявление с датой и временем работ.

- К примеру, с этого дня, с 20 августа по 1 сентября, чтобы люди были дома, - резюмировал директор газового хозяйства.

Обсудили на брифинге обеспечение города и поселков продуктами, которые ежедневно производят местные предприятия. По данным Испергенова, каждый день рудничанам необходимо 20 000 булок 1-го сорта. Местные пекарни полагают, что смогут обеспечить город хлебом, но ассортимент сократится из-за остановки части цехов.

- Мы переговорили с районом Беимбета Майлина, они готовы увеличить поставки на 3 000 булок в сутки, - отметил руководитель отдела предпринимательства акимата Рудного Алмат ЖИЛИСПАЕВ.

Вместе с газом рудничане лишатся горячей воды. По словам представителя ССГПО, в этом году плановое отключение ТЭЦ совместят с ремонтом газопровода. Из-за того, что уменьшили срок ремонта газовой трубы, ремонт оборудования ТЭЦ тоже сократили - с 20-ти до 10 дней. Горячей воды в Рудном не будет с 16 по 26 августа.

- За эти 4 дня люди скупили почти все электроплитки. У нас есть старый жилой фонд и хотелось бы знать, не останемся ли мы еще и без света? - спросила журналист портала iadorod.kz Ирина СТАРИКОВА.

- В данной ситуации трудно предсказать что-либо, - ответил директор ТОО «ЭПК Atica» Анатолий ГАЛУШКА. - Во-первых, мы обслуживаем магистральные сети. За ними ремонт своевременный выполняется. А вот дома, где ПКСК работают, я не могу ответить в полном объёме, поскольку это забота ляжет на собственников. Мы впервые сталкиваемся с такой ситуацией и предсказывать сложно. Мы проводим обследование и ревизию сетей. А дальше уже будем реагировать...

- А руководство города готово? - спросила журналистка.

- Мы всегда готовы! - ответил Испергенов. - Сейчас сказать что-то сложно, но всегда нужно надеяться на хорошее. Сейчас лето, и нагрузка не такая сильная, как в зимний период. Это вынужденная остановка.

- А работа с ПКСК проведена? - уточнила Старикова.





- Проведена работа с ПКСК в плане приведения в боевую готовность дежурных электриков, - ответил заместитель акима Рудного Ануар ЕСКАТОВ. - Мы эту ситуацию предвидели. Создана группа дежурных силами жилищной инспекции и сотрудников акимата города, которые будут ежедневно мониторить ситуацию. Распределены кураторы по каждому ПКСК. Эта работа на контроле.

Отметим, что журналисты «Нашей газеты» задать свои вопросы не смогли, так как узнали о брифинге в акимате Рудного уже после его проведения, хотя наше издание аккредитовало корреспондента в акиматt Рудного. Изначально брифинг планировали провести ещё 6 августа, но за пару часов до начала отменили - из-за «совещания с руководством области». Объявление о новом брифинге разместили в 9 утра 12 августа, за час до брифинга.

Это уже не первый раз, когда акимат Рудного уведомляет прессу о мероприятиях за несколько часов до его старта по тем темам, о которых интересуются журналисты «НГ». С просьбой прокомментировать данную ситуацию редакция направила запрос акиму Рудного.

Фото iagorod.kz

