После убедительного реванша в противостоянии второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с хорватским «Хайдуком» (0:2 и 4:1) казахстанские болельщики ждали от «Тобола» не менее впечатляющей игры и в ответном матче со словацкой «Жилиной».

Костанайский клуб после того, как уступил на неудачной для себя «Астана Арене» в рамках третьего квалификационного раунда клубу из Словакии со счетом 0:1, вырвал, пусть и не основным составом, победу в домашнем матче Кубка Казахстана у «Тараза». И на гостевую игру против «Жилины» «Тобол» вышел, пожалуй, в своем оптимальном состав.

Однако гости не стали форсировать события по скорой ликвидации своего минимального отставания. А вот поддерживаемые своими болельщиками игроки словацкого клуба с первых минут дали понять, что не собираются просто удерживать добытое преимущество. Первым удар по воротам гостей нанес нигерийский нападающий Таофик Джибриль - получив передачу от Адриана Капралика, он убежал на правой половине штрафной площади от северомакедонского защитника «Тобола» Алексы Амановича и пробил в ближний нижний угол, но мяч попал в штангу.

На 14-й минуте вернувшийся в стартовый состав капитан «Жилины» Ян Минарик с центральной линии с правой половины поля сделал длинную диагональную передачу Давиду Дюришу, который от угла штрафной площади сместился немного вправо и точно пробил обводящим ударом в левый верхний от Александра Мокина угол ворот - 1:0.

«Тобол» вскоре ответил ударом метров с пяти от линии штрафной площади португальского легионера Рубена Бриджидо, но Самуэл Петраш отбил мяч, летевший в правый от него угол ворот. На 35-й минуте попытал счастья сербский полузащитник костанайцев Зоран Тошич, но его удару с дальней дистанции не хватило точности - мяч пролетел над перекладиной

А на 41-й минуте в ворота «Тобола» влетел второй мяч. Еще один вернувшийся в строй игрок «Жилины» Матуш Руснак, получив длинную передачу от Минарика, вошел справа в штрафную площадь, обвел Руслана Валиуллина и из-под ноги Амановича пробил в дальний нижний угол ворот - 2:0.

Во втором тайме акценты в игре не поменялись. А на 64-й минуте после очередной атаки хозяев автор первого гола сделал передачу вперед армянскому легионеру Ваану Бичахчяну, который с подступов к штрафной площади пробил низом впритирку со штангой в правый от Мокина угол ворот и сделал счет разгромным.

После третьего гола наставник «Жилины» провел тройную замену. И на 81-й минуте, начав атаку по левому краю, вышедший на замену Бранислав Слука отдал передачу направо Дюришу, который перевел мяч также вышедшему на замену Тибору Слебоднику и тот поразил ударом метров с 20-ти левый от Мокина верхний угол ворот - 4:0.

Но и на этом хозяева не остановились - на первой добавленной минуте Бичакчян ударом по центру с дуги штрафной площади оформил дубль, сделав счет 5:0.

Главный тренер «Жилины» Павол СТАНО сказал после матча:

- Наши футболисты проделали фантастическую работу, они отлично сыграли с самого начала. Они являются молодой командой, но при этом могут показывать отличную игру. Соперник был хорош, но он показал это дома. На этот раз мы не дали ему ни шанса, ни пяди свободного пространства. Мы много били по воротам, спасибо команде за такую реализацию!

Главный тренер «Тобола» Александр МОСКАЛЕНКО признался:

- Мы по всем параметрам проиграли. У нас в целом не получилась игра. Я извиняюсь перед нашими болельщиками и перед всем Казахстаном за такую игру. Очень плохой результат. Я не знаю, почему мы так безответственно играли. Вся ответственность лежит на мне - значит, где-то я ошибся, что-то не достроил, дал не тот тренировочный процесс. Видимо, только в этом причина. Не знаю, почему команда так плохо реагировала в каждой ситуации как в обороне, так и в атаке.

«Тоболу» же, вслед за «Астаной» прекратившему выступления в Лиге конференций УЕФА, для достойного завершения сезона необходимо успешно выступить на внутренних турнирах, где у него еще есть шансы завоевать чемпионский титул и побороться за Кубок РК.

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