В Нур-Султане прошел ответный матч третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА между местной «Астаной» и клубом из Финляндии КуПС из города Куопио.

Гол Абата Аймбетова не помог "Астане" пройти дальше в Лиге конференций УЕФА / Фото kazfootball.kz

В первом поединке этого противостояния, прошедшем в Хельсинки, была зафиксирована ничья - 1:1, не дававшая преимущества ни одной из команд.

Хозяева поля очень быстро открыли счет в матче. На 3-й минуте Марин Томасов сделал от правой боковой линии навесную подачу на дальнюю штангу, а Тигран Барсегян с угла вратарской площадки пробил в касание под перекладину.

Финский клуб совершил несколько быстрых выпадов на ворота Дмитрия Непогодова, который в одном из них вынужден был кулаками отбивать мяч после удара Джордана Себбана. В ходе тайма команды обменялись ударами, после которых мяч попадал в каркас ворот - у «Астаны» автором такого удара стал Макс Эбонг, попавший в перекладину из пределов штрафной площади, а у гостей едва не отличился ударом со средней дистанции Урхо Ниссиля. А на 41-й минуте Абат Аймбетов после навесной подачи Томасова с линии штрафной площади опередил защитников и с подступов к вратарской площадки точно пробил головой в падении в левый от Йоханнеса Крейдля угол ворот - 2:0.

Во втором тайме наставник гостей Симо Валакари выпустил двух свежих игроков в центры защиты и нападения. На 53-й минуте, после розыгрыша углового удара у ворот «Астаны», вышедший на замену бразильский нападающий Рангел ударом головой из центра вратарской площадки сократил разрыв в счете. Однако через пять минут после передачи с правого фланга Томасова Барсегян с дуги штрафной площади гостей пробил точно в левый верхний от голкипера угол ворот, оформив дубль.

Всего три минуты понадобилось гостям, чтобы заработать угловой удар на правом краю атаки и вернуть интригу в матч. На 61-й минуте, после подачи Ниссиля от углового флага, Рангел головой пробил в правый от Непогодова угол ворот - 3:2. Более того, через тринадцать минут Рангел оформил хет-трик, после навесной подачи почти от центрального круга Ханри Тойвомяки опять же головой пробив из центра штрафной площади. Непогодов бросился за мячом, летевшим в правый нижний от него угол, но тот отскочив от мокрого от дождя газона влетел в сетку ворот - 3:3. А еще через три минуты в тот же угол пробил Янис Икауниекс из пределов штрафной площади, и вновь голкипер «Астаны» не дотянулся до отскочившего от газона мяча.

Вот так «Астана», дважды ведя в счете с преимуществом в два мяча, не сумела одержать победу и покинула Лигу конференций УЕФА.

Главный тренер «Астаны» Андрей ТИХОНОВ после матча назвал этот результат катастрофой:

- Команда не расслабилась. Здесь был психологический момент. Финнам нечего было терять, они шли вперед. Я не помню, чтобы при стандартах у нас были такие проблемы, где-то скользкое поле повлияло. Забить три мяча и не выигрывать - это плохо, безобразие. Я никого не осуждаю - все старались, сражались. Но бывают такие моменты, когда нелепые голы залетают в твои ворота. КуПС практически с игры ничего не создал. Обидно, все было в наших руках.