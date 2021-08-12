В столице Казахстана прошли первые матчи традиционного предсезонного международного хоккейного турнира.

Опасный момент у ворот «Торпедо» (Усть-Каменогорск) / Фото hctorpedo.pro

В этом году в Кубке президента РК принимают участие два клуба из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - казахстанский «Барыс» из Нур-Султана и китайский «Куньлунь Ред Стар» из Пекина, а также два клуба из чемпионата Казахстана - действующий чемпион страны ХК «Сарыарка» из Караганды и бронзовый призер пошлого сезона «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

Турнир будет проходить в два этапа, на первом из которых каждая команда сыграет с каждой по одному матчу, а затем клубы, занявшие первое и второе места по итогам кругового турнира, сыграют в финале, а клубы, занявшие третье и четвертое места, встретятся в матче за третье место. Решающие матчи запланированы на 15 августа.

Кубок Президента РК по хоккею с шайбой проводится с 2010 года. В 2020 году турнир должен был пройти с участием трех клубов КХЛ и сборной Южной Кореи, но из-за эпидемии и закрытых границ он был отменен. В десяти проведенных турнирах его победителем пять раз становился «Барыс» и по одному разу российские хоккейные клубы СКА из Санкт-Петербурга, «Авангард» из Омска, «Металлург» из Новокузнецка, «Нефтехимик» из Нижнекамска и «Амур» из Хабаровска.

В игре вратарь «Барыса» Йони Ортио / Фото hcbarys.kz

В стартовом матче XI международного турнира встретились «Торпедо» и «Куньлунь Ред Стар». Выступающий в КХЛ с сезона-2016/2017 клуб из Китая уже на первой минуте открыл счет и ушел на перерыв в роли лидера, выигрывая со счетом 2:1. Однако устькаменогорцы с таким же счетом, но в свою пользу, завершили второй период. В третьей двадцатиминутке единственную шайбу провели игроки «Куньлунь Ред Стара» и одержали первую победу на турнире - 4:3 (2:1, 1:2, 1:0).

В первом периоде второго матча между «Барысом» и «Сарыаркой» точные броски латвийского нападающего Данилы Ларионова на 7-й минуте и воспитанника челябинского хоккея Владислава Кулиева на 20-й вывели карагандинский клуб вперед. На четвертой минуте второй двадцатиминутки канадский новобранец «Барыса» Кристиан Томас сократил разрыв, но вскоре уроженец Ярославля Никита Аноховский забросил третью шайбу в ворота финского вратаря Йони Ортио. До перерыва еще один канадский нападающий «Барыса» Коди Куник вновь сократил отставание столичного клуба до минимума. А в заключительном игровом отрезке на гол оформившего дубль Кулиева «Барыс» ответил заброшенной шайбой канадца Мэттью Фрэттина и в итоге уступил - 3:4 (0:2, 2:1, 1:1).

Сегодня пройдут матчи второго дня турнира: «Сарыарка» - «Торпедо» и «Куньлунь Ред Стар» - «Барыс».