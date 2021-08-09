Айым НАЗЫМОВА учится в 6 классе и уже три года занимается тогызкумалаком в СРК "Костанай". По ее словам, труднее всего было играть против столичных и алматинских спортсменов.

- Я сама захотела заниматься тогызкумалаком, у нас в семье практически никто не играет, - рассказала "НГ" Айым. - Ну, во всяком случае, меня дома не обыгрывают! Тогызкумалак развивает счет, в школе у меня одни пятерки по математике. Мне очень нравится эта игра, но в будущем не хочу связывать свою жизнь с интеллектуальным спортом. Я хочу быть актрисой или моделью.

Соревнования проходили в Семее, куда съехались поклонники национальной игры со всего Казахстана. Мама девочки Макпал Назымова сообщила, что в городских и областных соревнованиях Айым занимала вторые и третьи места, а тут, на республиканских, ей удалось вырвать победу сразу в двух категориях.

- Турнир проходил в трех видах: классический, рапид и блиц – в принципе, как в шахматах. Как раз за последний вид у меня медали нет, - говорит Айым. - После соревнований меня включили в сборную Казахстана по тогызкумалаку. Если в Монголии или, например, в Узбекистане решат проводить соревнования и позовут нашу сборную, я тоже поеду. Но в ближайшее время такого не планируется.

Фото Арсения СТАКАНОВА