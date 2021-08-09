В предпоследнем туре группового этапа розыгрыша Кубка Казахстана по футболу «Тобол» принимал в Костанае, на поле стадиона «Центральный» лидера группы «В» «Тараз».

С мячом Рубен Бриджидо

После двух поражений от «Махтаарала», который накануне завершил вничью поединок в Атакенте с аутсайдером группы «Атырау» (1:1), костанайский клуб, опустившись в группе на третью строчку в турнирной таблице, усложнил себе попадание в стадию плей-офф, отставая от первых двух команд соответственно на три и на два очка.

Главный тренер «Тобола» Александр Москаленко перед ответной игрой третьего квалификационного раунда со словацкой «Жилиной» выпустил на поле экспериментальный состав. Место в воротах занял Султан Бусурманов, трио центральных защитников составили Роман Асранкулов, Александр Марочкин и Султан Абилгазы, по краям играли Руслан Валиуллин и Данияр Семченков, в центральной зоне вышли сербский легионер Душан Йованчич и Самат Жарынбетов, а единственного нападающего гвинейца Тони Силву поддерживали Азат Нургалиев и француз Жереми Манзорро.

Гости активно начали встречу и первыми нанесли удар по воротам соперника. На 9-й минуте Бауыржан Байтана со своей половины поля справа сделал длинную передачу в центр на Армана Нусипа, который, нанес сильный удар из-за пределов штрафной площади, но Бусурманов в падении справился с мячом. Голкипер «Тобола» еще дважды вступал в игру в следующие пять минут игры. Опасный получился удар и подключившегося к атаке Берика Шаихова, пробившего из пределов штрафной площади над перекладиной.

Достойный ответ у хозяев поля получился лишь на 16-й минуте, когда находившийся вблизи штрафной площади гостей Йованчич, получив передачу со своей половины поля, подключил к атаке Манзорро, но того перед самыми воротами опередил капитан «Тараза» Максат Амирханов, выбив мяч на угловой. После подачи Нургалиева от левого углового флага Абилгазы в высоком прыжке с линии вратарской площадки пробил головой по центру ворот, но голкипер гостей Мухаммеджан Сейсен забрал мяч буквально на лицевой линии.

Через 4 минуты опасность возникла уже у ворот Бусурманова. Байтана после контратаки по правому флангу сделал передачу с острого угла на ближнюю штангу, откуда сербский легионер гостей Урош Ненадович нанес удар низом в ближний угол, но голкипер «Тобола» ногами выбил мяч на угловой.

Вскоре в обеих командах произошли вынужденные замены. Получившего травму ноги Сейсена заменил Джурахон Бабаханов, а Силву, получившего травму руки, заменил нападающий из Узбекистана Игорь Сергеев.

Концовка первого тайма прошла в непрерывных атаках гостей. На 41-й минуте, после розыгрыша углового удара, Ненадович опасно пробил с линии вратарской площадки, но Бусурманов успел среагировать и в броске перевел мяч угловой. Через пару минут, после затяжного розыгрыша мяча вблизи ворот «Тобола» Нусип в борьбе с защитником отдал мяч назад под удар португальскому нападающему Кассе Коджо Альфонсу, который с ходу пробил с линии штрафной площади над перекладиной. На 44-й минуте Бусурманов справился с еще одним ударом Ненадовича справа из-за пределов штрафной площади.

Не прошло и полминуты, как таразцы добились своего. После вбрасывания из-за боковой линии Байтана в борьбе за мяч с Абилгазы оказался на газоне, но первым встал, развернулся, ушел от Йовановича и пробил из-за спины Жарынбетова в ближний угол ворот. Голкипер «Тобола» в этом эпизоде оказался бессилен.

Уже в компенсированное время гости едва не удвоили свое преимущество, когда Алишер Сулей после подачи Нусипа пробил слева метров с 15-ти по центру ворот, но Бусурманов отбил мяч перед собой, а Семченков отправил его за лицевую линию.

Данияр Семченков (№5) выигрывает борьбу за мяч у Алишера Сулея

После перерыва на поле вместо Марочкмна вышел северомакедонец Алекса Аманович, а вместо Йованчича - Асхат Тагыберген. Еще две замены произошли в ходе игры. В начале тайма Манзорро сменил португалец Рубен Бриджидо, а вернувшийся в строй Дмитрий Мирошниченко вышел вместо Семченкова.

Первым угрожал воротам «Тараза» Аманович, пробивший слева с дальней дистанции под перекладину, но Бабаханов перевел мяч на угловой. На 65-й минуте Мирошниченко с правого края сделал навесную передачу на дальнюю штангу, а там Сергеев пробил с ходу с линии вратарской площадки, но голкипер «Тараза» и в этот раз справился с ударом.

А на 69-й минуте Асранкулов с середины своей половины поля отправил мяч далеко вперед направо Бриджидо, который с помощью дриблинга ушел от двух защитников, а из-под ноги третьего отдал пас налево Нургалиеву. Капитан «Тобола» в одно касание сделал передачу правее Сергееву, который проскочил вперед и в падении мимо пытавшегося помешать ему Жалгаса Жаксылыкова отправил мяч над Бабахановым в дальний угол ворот.

Последовавшая вскоре тройная замена в составе гостей ненадолго сбила остроту с атакующих действий хозяев. Однако на второй добавленной минуте Нургалиев при розыгрыше углового удара на левом краю атаки сделал навесную подачу на переднюю штангу, откуда Асранкулов опередил защитников и голкипера и в прыжке перевел мяч головой дальше Абилгазы, который также головой поразил практически пустые ворота.

Одержав победу со счетом 2:1, «Тобол» вышел на первое место. Последний матч группового турнира костанайцы проведут в гостях против «Атырау» 15 августа.

В группе «А» матч «Шахтера» с «Ордабасы» перенесли из-за подготовки карагандинцев к ответному матчу еврокубка с украинским «Колосом». А тем временем «Кызыл-Жар» обыграл в гостях «СДЮШОР №8» (3:2) и, набрав 10 очков, опередил «Шахтер» на одно очко. Третьим здесь идет «Ордабасы» - 8 очков.

По 10 очков в группе «С» набрали «Акжайык» и «Астана», одержавшие в пятом туре победы над «Актобе» (2:1) и «Кайсаром» (1:0), идущим на третьем месте с 8 очками.

Порадовал своих поклонников перед ответной встречей с армянским «Алашкертом» в Лиге Европы «Кайрат», одержавший победу со счетом 3:0 над «Жетысу» и набравший 6 очков. Столько же очков в группе «D» у «Турана», уступившего дома «Каспию» (0:1), который уверенно лидирует с 13 очками. Талдыкорганский клуб замыкает квартет с 4 очками.

Фото kazfootball.kz

Турнирная таблица

5-й тур. СДЮСШОР № 8 НС - «Кызыл-Жар» 2:3. «Махтаарал» - «Атырау» 1:1. «Акжайык» - «Актобе» 2:1. «Кайрат» - «Жетысу» 3:0. «Тобол» - «Тараз» 2:1. «Астана» - «Кайсар» 1:0. «Туран» - «Каспий» 0:1.

Матч «Шахтер» - «Ордабасы» перенесен.

Группа A

И В Н П М О 1 Шахтер 4 3 0 1 14-4 9 2 Кызыл-Жар 5 2 2 1 8-7 8 3 Ордабасы 4 2 1 1 5-3 7 4 СДЮСШОР № 8 НС 5 0 1 4 5-18 1

Группа B

И В Н П М О 1 Тобол 5 3 0 2 10-10 9 2 Тараз 5 3 0 2 7-7 9 3 Махтаарал 5 2 2 1 12-8 8 4 Атырау 5 0 2 3 4-8 2

Группа C

И В Н П М О 1 Акжайык 5 3 1 1 7-2 10 2 Астана 5 3 1 1 5-5 10 3 Кайсар 5 2 2 1 3-2 8 4 Актобе 5 0 0 5 4-10 0

Группа D