Перед двумя заключительными днями XXXII летних Олимпийских игр в Японии сборная Казахстана с семью завоеванными в пяти видах спорта бронзовыми медалями занимает 79-е место в командном зачете, где в первую очередь учитывается количество золотых наград. А если считать по общему количеству завоеванных медалей, то Казахстан вместе с Сербией и Австрией делит 32-е место.

Алишер Ергали выступит в утешительном раунде за бронзовую медаль /Фото НОК РК

13-й медальный день стал счастливым для олимпийской сборной Казахстана. В этот день было завоевано три бронзовых награды. А вот 14-й день вновь оставил Казахстан без медалей.

В шаге от пьедестала почета завершил выступление в турнире по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг Данияр Кайсанов из Восточно-Казахстанской области. В 1/8 финала он боролся с представителем Японии Кэйсуке Отогуро и при счете 2:2 уложил соперника на «туше». В четвертьфинале Кайсанов завершил поединок с борцом из Египта Редой Рамаданом Хуссейном со счетом 8:5 в свою пользу, но в полуфинале уступил Заурбеку Сидакову из России - 0:11. А в поединке за бронзовую медаль наш борец проиграл со счетом 2:13 Бекзоду Абдурахмонову из Узбекистана.

Попал в утешительный раунд выступающий в весовой категории до 65 кг Даулет Ниязбеков из Кызылординской области. В стартовой схватке он одержал уверенную победу над двукратным бронзовым призером чемпионатов мира кубинским борцом Алехандро Энрике Вальдесом Тобьером - 21:11. А в четвертьфинале Ниязбеков уступил трехкратному чемпиону мира Хажи Алиеву из Азербайджана - 1:9.

Соперник Алишера Ергали из Жамбылской области в первом поединке в весовой категории до 97 кг Мухаммед Фардже из Алжира не вышел на ковер, и казахстанец без борьбы прошел в четвертьфинал, где минимально уступил чемпиону Европы 2020 года и серебряному призеру чемпионата Европы 2021 года Сулейману Караденизу из Турции - 7:8.

Уступил в 1/8 финала в весовой категории до 125 кг борцу из Германии уроженцу Казахстана Геннадию Чудиновичу со счетом 2:10 Юсуп Батырмурзаев из Актюбинской области.

В женской борьбе выступавшая в весовой категории до 50 кг Валентина Исламова из Нур-Султана проиграла в 1/8 финала Люсии Йепес из Эквадора - 6:9, а еще одна спортсменка из столицы Казахстана Татьяна Ахметова на этой же стадии турнира в весовой категории до 53 кг потерпела поражение от чемпионки Европы и бронзового призера чемпионата мира Роксаны Марты Засиной из Польши - 2:3.

В соревнованиях легкоатлетов не смогли преодолеть квалификацию в прыжках в высоту Надежда Дубовицкая из Алматы и Кристина Овчинникова из Восточно-Казахстанской области, показав результат 1 м 86 см. В спортивной ходьбе на 20 км Георгий Шейко из Западно-Казахстанской области занял 39-е место среди мужчин, а Айман Ратова из Алматинской области финишировала 42-й среди женщин.

В плавании на открытой воде на дистанции 10 км Виталий Худяков из Актобе занял 21-е место с результатом 1 час 57 мин. 53,7 сек.

В современном пятиборье у мужчин начал выступление Павел Ильяшенко — в фехтовании он занял 28-е место, набрав 190 очков. У женщин Елена Потапенко в этой же дисциплине заняла 8-е место — у нее 220 очков. В современном пятиборье у женщин на 13-м месте завершила выступление Елена Потапенко - она набрала 1322 балла.

В соревнованиях по каратэ в разделе кумитэ Молдир Жанбырбай из Кызылординской области провела в квалификации в весовой категории четыре боя и, одержав одну победу, потерпев два поражения и завершив один поединок вничью, не прошла в полуфинал.

Также за чертой полуфиналистов оказался и каратист Нурканат Ажиканов из Актюбинской области, выиграл два предварительных боя в весовой категории до 75м кг и два проиграв.

В велотреке у мужчин в омниуме выступил Артем Захаров из Северо-Казахстанской области, занял 14-е место с 62 очками.

В гребле на каноэ двойке в заезде на 500 м Светлана Усова из Алматинской области и Маргарита Торлопова из Восточно-Казахстанской области в четвертьфинале показали четвертое время в своем заезде и не смогли выйти в полуфинал, получив право выступить в утешительном финале «В».

У мужчин на каноэ-одиночке в заезде на 1000 м Сергей Емельянов стал четвертым в своем заплыве и не смог пробиться в полуфинал.

В художественной гимнастике Алина Адильханова показала в квалификации в многоборье 21-й результат - 83,800 балла, но этого оказалось недостаточно для выхода в финал соревнований.

Медальный зачет по итогам 6 августа по-прежнему возглавляют спортсмены Китая Лидирует в медальном зачете по-прежнему Китай (36 золотых, 26 серебряных и 17 бронзовых медалей). Далее идут 2. США (31; 36; 31), 3. Япония (24; 11; 16), 4. Великобритания (18; 20; 20), 5. Россия (17; 23; 22), 6. Австралия (17; 6; 21), 7. Италия (10; 10; 18), 8. Германия (9; 11; 16), 9. Нидерланды (9; 10; 12), 10. Франция (7; 11; 9).