25 июля в Казахстане прошли выборы акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. Говорят, что это серьезный шаг в демократическом развитии нашего общества. Возможно, и так, но я о другом.

Известно, что у нас после того, как выборы в мажилис стали проводить только по партийным спискам, депутатами начали становиться только те, кого назначит власть, то есть партия. А у нас это одно и то же. Бывают исключения, но я о тенденции.

Другими словами, ленинский принцип партийности продолжает торжествовать, то есть действует и поныне. Только вместо ленинской КПСС стала назарбаевская «Нур Отан». Кто бы мог сказать, что главный коммунист Казахстана Назарбаев, с восхищением говоривший о Советском Союзе, советской власти и коммунистической партии, с таким усердием начнет разрушать то, что сам воздвигал? Однако, чтобы закрепить за собой власть, тут же создал правящую партию, подобную КПСС.

Политтехнологи нас почти приучили к тому, что мы не народ, а электорат. Электорат - это та часть народа, которая голосует на выборах, их-то за глаза и называют одноразовым народом. Потому и сложилось у нас такое положение, что наделенные живым умом и всеми качествами, нужными для успеха, при наших выборах остаются незамеченными. И не только при выборах. У кого, кроме денег и связей, нет никаких соответствующих должности качеств, резво продвигаются по карьерной лестнице. Самый ничтожный человек, обладающий говорливым даром, если он сумеет понравиться власть имущему, завтра же получит должность. С этой целью многие становятся самыми низкими льстецами.

А что говорить о сельских выборах? Это не выборы, а голосование. Как и следовало ожидать, выбрали именно тех, кто нужен был власти. В нашей области было создано 65 избирательных округов и в 52 из них победили кандидаты, выдвинутые партией «Нур Отан». На должность сельских акимов претендовали 88 самовыдвиженцев, победили только семеро. Не удивлюсь, если окажется, что они не совсем «чистые» самовыдвиженцы. Просто в районных акиматах их каким-то образом заметили и порекомендовали «выдвинуться», пообещав поддержку. Конечно, это только предположение, но такой вариант вполне возможен.

Ну и, конечно, для создания видимости свободных и демократических выборов пропустили 6 кандидатов от других партий.

Возникает вопрос: а зачем проводились выборы? Получается, что одним выстрелом уложили и утку, и суслика. Провели выборы - демократия, видишь ли, и через них «назначили» кого надо. Правда, тот факт, что эти выборы обошлись бюджету в 4,8 млрд тенге, никого не волнует.

Кроме того, наделив сельских акимов большими полномочиями, планируют обеспечить их достойными ресурсами. Сельским акимам предоставляется бюджет из девяти категорий налогов. Говорят, что теперь сельский аким, располагая деньгами и будучи подотчетен населению, приложит все усилия для обеспечения достойной жизни на селе. Теперь крестьянин не будет сидеть голодным у хлеба. Пустые разговоры. Аким района подотчетен акиму области, а не народу. Сельский аким будет подчиняться акиму района.

Ну и самое неприятное: как бы бюджет села не стал очередной кормушкой мелких чиновников.

Кстати, недостатка в кандидатах на должность акимов ни в одном избирательном округе не наблюдалось. Как говорил Юлий Цезарь: «Я лучше бы желал быть первым человеком в деревне, чем вторым в Риме». Цезари не перевелись и у нас. Что из этого получится, покажет только время.