Боксеры Казахстана завоевали вторую бронзовую медаль, впервые оставшись без олимпийского «золота».

Сакен Бибосынов стал вторым боксером олимпийской сборной Казахстана, завоевавшим медаль на Играх в Токио /Фото Reuters

Последним боксером олимпийской сборной Казахстана, продолжившим борьбу на Играх в Токио, стал Сакен Бибосынов из Туркестанской области, дошедший до полуфинала в весовой категории до 52 кг, ставшим его четвертым поединком на олимпийском ринге.

На старте олимпийского турнира в рамках 1/16 финала казахстанец выиграл у Янкьеля Риверы Фигероа из Пуэрто-Рико раздельным решением судей - 4:1. В следующем раунде встретился с посеянным в Токио под вторым номером бронзовым призером чемпионата мира-2019 Биллалом Беннама из Франции, с которым он уже дважды бился до Олимпиады, выиграв первый бой и проиграв во втором. В Токио единогласным решением судей победил казахстанец - 5:0 и вышел в четвертьфинал. Его соперником стал победитель Европейских игр 2019 года Габриэль Эскобар Маскунано из Испании. Выиграв этот бой раздельным решением судей - 3:2. Бибосынов вышел в полуфинал, обеспечив себе медаль Олимпиады.

В поединке за путевку в финал Бибосынову противостоял серебряный призер чемпионата Европы 2017 года и участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Галал Яфай из Великобритании. Первый раунд казахстанец начал активнее, но пропустил удар, после которого рефери открыл счет, а все боковые судьи отдали победу в раунде британскому боксеру. Во втором и третьем раундах Бибосинову отдавали предпочтение по три арбитра, но итоговый счет был не в пользу казахстанца - 2:3.

Таким образом, к своим бронзовым наградам чемпионата Азии 2021 года и чемпионата мира 2019 года Бибосынов добавил и бронзовую медаль Олимпиады.

Эта медаль стала пятой бронзовой наградой в казахстанской копилке на XXXII летних Олимпийских игр в Токио и второй (ранее также бронзовую медаль завоевал Камшыбек Кункабаев в категории свыше 91 кг) для сборной Казахстана по боксу, впервые в своей истории не сумевшей завоевать золотых медалей Олимпийских игр. На предыдущих Олимпиадах казахстанские боксеры завоевали семь золотых медалей: в 1996 году чемпионом стал Василий Жиров (до 81 кг), в 2000 - Бекзат Саттарханов (до 57 кг) и Ермахан Ибраимов (до 71 кг), в 2004 - Бахтияр Артаев (до 69 кг), в 2008 - Бакыт Сарсекбаев (до 69 кг), в 2012 - Серик Сапиев (до 69 кг), а в 2016 - Данияр Елеусинов (до 69 кг).

В тринадцатый медальный день на XXXII летних Олимпийских играх в Японии были разыграны два комплекта наград в турнире по вольной борьбе среди борцов весовых категорий до 57 кг и до 86 кг.

Нурислам Санаев принес Казахстану шестую бронзовую награду Фото НОК РК

В весовой категории до 57 кг высупал участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Нурислам Санаев из Актюбинской области, в активе которого золотая медаль чемпионата Азии 2018 года, серебряная медаль чемпионата мира 2018 года и бронзовые награды чемпионата мира 2019 года и чемпионата Азии 2017 года.

Казахстанец стартовал в Токио с уверенной победы в 1/8 финала над борцом из Гвинеи-Бисау серебряным призером чемпионата Африки Диамантино Юна Фафе - 7:0. Соперником Санаева в четвертьфинале стал именитый борец из Японии чемпион мира 2017 года, чемпион Азии 2017 года и обладатель трех бронзовых наград чемпионата мира (2018), чемпионата Азии (2019) и Азиатских игр (2018) Юки Такахаси. Первая трехминутка завершилась со счетом 2:0 в пользу японского борца. Во втором периоде японец, ведя в счете, действовал вторым номером, но дважды попал под бросок Санаева, который создал больше опасных ситуаций сопернику и при счете 4:4 вышел в полуфинал.

В полуфинале Санаев встретился с посеянным на олимпийском турнире под четвертым номером борцом из Индии Рави Кумаром, становившимся в 2020 году чемпионом Азии и завоевывавшим в 2019 году в Нур-Султане бронзовую медаль чемпионата мира. Казахстанец уверенно начал схватку, постепенно нарастив свое преимущество до счета 9:2. Однако под занавес поединка соперник сократил отставание, а при счете 9:7 в пользу казахстанского борца провел удержание и выиграл схватку.

Таким образом, Санаеву остался шанс побороться в схватке за третье место. По итогам утешительного раунда его соперником в этом поединке стал бронзовый призер чемпионата мира (2020) и Европы (2016) представитель Болгарии Георги Вангелов. В первом периоде Санаев, выдавив оппонента за ковер, а затем еще проведя успешно бросок, вышел вперед - 3:0. В начале второго периода казахстанец провел еще один бросок и счет стал 5:0. Вангелов до конца поединка смог отыграть лишь один балл, и Нурислам Санаев стал обладателем бронзовой медали, уже шестой для Казахстана наградой этого достоинства.

«Бронза» в дебютном виде Олимпиады стала седьмой медалью в казахстанской копилке. В турнире по каратэ, впервые представленном в программе Олимпийских игр, завершились соревнования среди мужчин в разделе кумитэ (поединки) в весовой категории до 67 кг, в которой Казахстан представлял победитель Азиатских игр 2010 года и бронзовый призер чемпионата мира 2018 года Дархан Асадилов из Шымкента.

Дархан Асадилов первым из казахстанских спортсменов завоевал медаль в каратэ на Олимпийских играх /Фото НОК РК

Турнир каратистов стартовал с соревнований в двух группах (пулах), по два спортсмена из которых, набравшие наибольшее количество очков по итогам квалификации, выходили в полуфинал.

Во всех четырех своих поединках предварительного раунда Асадилов одержал победы. В стартовой схватке он был сильнее Эрая Самдана из Турции - 6:2. С таким же счетом казахстанец победил во втором поединке Фирдовси Файзалиева из Азербайджана. Следующим соперником Асадилова стал Саго Наото из Японии, который не смог набрать ни одного балла в бою - 3:0. А казахстанский каратист, набрав шесть очков в групповом турнире и досрочно гарантировав себе выход в полуфинал, в заключительном бою, который уже не имел для него турнирного значения, сломил сопротивление Али Эльсави из Египта - 3:1 и с восемью очками возглавил свой пул.

В полуфинале соперником Асадилова стал чемпион мира 2018 года и трехкратный чемпион Европы Стивен Да Коста из Франции. Уступив французскому каратисту со счетом 2:5, Дархан Асадилов стал бронзовым призером, первым из казахстанских спортсменов завоевав медаль в каратэ на Олимпийских играх.

Для Казахстана эта награда стала уже седьмой бронзовой медалью на Олимпиаде-2020.