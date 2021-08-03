Акерке МОЛДАГАЛИ выиграла две золотые медали в категории до 8 лет на республиканском турнире по классическим шахматам и рапиду, который прошел в Шымкенте.

Шахматами Акерке увлекается уже три года, с 5 лет. Занималась еще и спортивной гимнастикой, но из-за полученной травмы вернуться в секцию не смогла. Прозвище «Королева МАТа» дал ей отец Талгат, по инициалам: Молдагали Акерке Талгатовна. Говорит, когда понял, сам удивился.

- Учил ее играть в шахматы я, - говорит Талгат МОЛДАГАЛИ. Он во всем поддерживает дочку и считает, что нужно вовремя разглядеть талант своего ребенка. – Конечно, не сразу она меня начала обыгрывать, я поддавался. Сейчас вообще я с ней не играю, потому что понимаю, что больше не соперник ей.

Тренирует Акерке молодой шахматист Артем Горбунов. К каждому своему воспитаннику он находит индивидуальный подход, ищет сильные стороны для дальнейших тактик – кому подойдет оборонительная, кому атакующая или быстрая игра.

- Я тренируюсь каждый день по полтора часа, - говорит Акерке. - Мы разыгрываем дебюты, задачи решаем, друг с другом играем. Перед соревнованиями больше занимались - до 7 часов!

- Ей тяжело играть рапид, - дополняет Талгат, - маленькая девочка ведь ещё, не так быстро соображает. А в быстрых шахматах как – можно вообще, не задумываясь, ставить, играть на авось.

На республиканском турнире Акерке тяжелей всего давались партии с шахматистами из Нур-Султана и Алматы. Там много вкладывают в развитие шахмат, поэтому и школа серьезная.

- Здесь у нас, конечно, тоже были отборочные городские и областные, но мы их с легкостью прошли. Почти не почувствовали конкуренции, - рассказал Талгат Молдагали. – Она очень сильная шахматистка, это видно. В позапрошлом году гроссмейстер Петр Костенко проводил сеанс одновременной игры с детьми и подростками-шахматистами. Она выходила несколько раз подряд предпоследней. Представляете! Семилетняя девочка против подростков, которые вылетали раньше нее.

Талгат переживает за успехи дочери. Кажется, даже больше, чем она сама. Младший сын Султан занимается рисованием. Талгат говорит, что в каждом ребенке есть дарование, и задача родителя - разглядеть его.

- Каждый ребенок способен к чему-то, - говорит Талгат. - Я ищу дар, чтобы им нравилось чем-то заниматься. Если родитель внимательно наблюдает за ребенком, то с 3-4 лет легко к чему-то подтолкнуть. А технология простая: давай ему всё подряд, а ребенок сам выберет, что ему ближе.