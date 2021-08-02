В субботу и воскресенье, 31 июля и 1 августа, в олимпийском Токио было разыграны 46 комплектов наград, обладатели которых определились в 17 видах спорта. И вновь олимпийский пьедестал остался без присутствия казахстанских спортсменов, выступивших в эти дни в восьми видах программы.

Первая ракетка страны Елена Рыбакина на своей первой Олимпиаде завоевала четвертое место, ставшее достижением в истроии казахстанского спорта

Самым ожидаемым событием для казахстанских болельщиков был теннисный матч за 3-е место в одиночном женском разряде, в котором первая ракетка страны и 20-я в мире Елена Рыбакина встречалась с теннисисткой из Украины Элиной Свитолиной, занимающей шестое место в мировом рейтинге. Уверенно выиграв в первом сете, казахстанка, ведя в счете во втором и третьем сетах, все же уступила - 6:1, 6:7, 4:6. Рыбакина заняла четвертое место на своей первой Олимпиаде, впервые в истории казахстанского тенниса добившись такого результата.

Близок к завоеванию олимпийской медали был и гимнаст из Алматы Милад Карими, который принял участие в своем втором финале на Играх. В вольных упражнениях он набрал 14,133 балла и занял пятое место. Впереди у нашего спортсмена финал в упражнениях на перекладине, который пройдет 3 августа.

В индивидуальных соревнованиях по стрельбе из лука среди мужчин представитель сборной Казахстана Ильфат Абдуллин из Алматинской области, одержав накануне победы в 1/32 финала над Джеймсом Вудгейтом из Великобритании и в 1/16 финала Стивом Вейлером из Нидерландов, на стадии 1/8 финала встретился с китайским стрелком Ли Цзялуном. Борьба получилась очень упорной. После пяти серий выстрелов (по три стрелы) счет был равный - 5:5 (27:26, 27:28, 26:29, 29:29, 27:25). В дополнительном сете, в котором соперники стреляют поочередно по одной стреле, китайский спортсмен первым же выстрелом попал в «десятку», а казахстанец выбил лишь 8 очков и не прошел в четвертьфинал.

В эти два дня провели свои очередные поединки на олимпийском ринге четыре оставшихся казахстанских боксера. За путевки в четвертьфинал боролись Сакен Бибосынов из Туркестанской области, выступающий в весовой категории до 52 кг, и Закир Сафиуллин из Шымкента, представляющий Казахстан в категории до 63 кг. Соперником Бибосынова был бронзовый призер чемпионата мира Биллал Беннама из Франции. Боксеры уже дважды встречались ранее и одержали по одной победе. В Токио единогласным решением судей победил казахстанец - 5:0. Следующим соперником Бибосынова станет победитель Европейских игр 2019 года Габриэль Эскобар из Испании.

Соперником же Сафиуллина должен был стать представитель Японии Даисуке Наримацу. Но до начала матча японский боксер снялся с соревнований в связи с травмой. Таким образом Сафиуллин также прошел в следующий круг турнира, где в поединке за выход в полуфинал встретится с представителем Австралии Гарри Гарсайдом.

Супертяжеловес Камшыбек Кункабаев, выйдя в полуфинал, обеспечил себе медаль Олимпиады-2020

Казахстанский знаменосец Камшыбек Кункабаев из Кызылординской области в четвертьфинале весовой категории свыше 91 кг встречался с россиянином Иваном Верясовым. Раздельным решением судей победу одержал капитан сборной Казахстана по боксу - 4:1 и в полуфинале будет боксировать против Ричарда Торреса из США, гарантировав себе медаль Олимпиады-2020.

А вот серебряный призер чемпионата мира 2017 года Абильхан Аманкул из Жамбылской области завершил свои выступления на олимпийском турнире, уступив в четвертьфинале весовой категории до 75 кг бронзовому призеру чемпионата мира 2019 года Эберту Соузе из Бразилии - 2:3.

На старте турниров борцов первые потери понесли казахстанские спортсмены.

В турнире по греко-римской борьбе в поединке 1/8 финала весовой категории до 60 кг Мирамбек Айнагулов из Актюбинской области проиграл Жоламану Шаршенбекову из Кыргызстана - 0:8.

На этой же стадии соревнований в женской борьбе выступавшая в весовой категории до 78 кг бронзовый призер летних Олимпийских игр 2016 года Эльмира Сыздыкова из Карагандинской области уступила также представительнице Кыргызстана Айпери Медет Кызы - 1:8.

Легкоатлет из Северо-Казахстанской области Михаил Литвин выступил в квалификационных забегах на 400 м. Показав в своем забеге седьмой результат - 47,5 сек., он не прошел в следующую стадию.

Сборная Казахстана по водному поло потерпела четвертое поражение в групповом турнире, уступив на этот раз команде Черногории со счетом - 12:19 (3:5, 6:11, 9:14). Авторами голов в составе казахстанской сборной стали Михаил Рудай, отличившийся трижды, Евгений Медведев, Алексей Шмидер, Мурат Шакенов и Сржан Вуксанович, забросившие по два мяча, и Алтай Альтаев.

После завершения соревновательной программы 1 августа не пополнившая свою копилку наград олимпийская сборная Казахстан с тремя «бронзами» опустилась на 68-е место.

А первую десятку медального зачета составляют: 1. Китай (24 золотых, 14 серебряных и 13 бронзовых медалей), 2. США (20; 23; 16), 3. Япония (17; 5; 9), 4. Австралия (14; 3; 14), 5. Россия (12; 19; 13), 6. Великобритания (10; 10; 12), 7. Франция (5; 10; 6), 8. Южная Корея (5; 4; 8), 9. Италия ((4; 8; 15), 10. Нидерланды (4; 7; 6).

Первый день августа в Токио ознаменовался установлением мирового рекорда. Его автором стала венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас, выигравшая золотую медаль летних Олимпийских игр в тройном прыжке с результатом 15 м 67 см. В этом виде программы выступали и три казахстанские прыгуньи, не прошедшие в финальную часть соревнований.

Фото НОК РК



