В Костанае прошел XXI международный турнир по боксу среди молодежи, посвященный памяти вице-президентов Костанайской областной Федерации бокса Урала и Коргана Айтеновых.

Финальный бой в категориидо 75 кг: Чингиз Абенов из Костаная (в синем) против победителя V молодежных спортивных игр Казахстана Бакбергена Алиаскарова из Нур-Султана

Урал и Корган Айтеновы внесли значительный вклад в пропаганду и развитие бокса в Костанае и области. Талантливые боксеры и умелые организаторы за активное участие в развитии бокса в нашей области, за преданность и любовь к спорту избирались вице-президентами федерации бокса Костанайской области. К сожалению, оба рано ушли из жизни.

Турнир, который проводится с 2000 года и ежегодно организуется «Спортивным клубом бокса имени Урала и Коргана Айтеновых» и является одним из самых престижных в республики среди молодых боксеров. Он дал путевку в большой спорт будущим звездам казахстанского бокса, среди которых олимпийские чемпионы Серик Сапиев, Бахтияр Артаев и Данияр Елеусинов, призеры Олимпийских игр Геннадий Головкин, Серик Елеуов, Еркебулан Шыналиев, Иван Дычко, Адильбек Ниязымбетов, Василий Левит, чемпионы мира Биржан Жакипов, Мерей Акшалов, чемпионы Азии и Азиатских игр Темиртас Жусупов, Ильяс Сулейменов, Антон Пинчук и многие другие боксеры республики.

В этом году в соревнованиях, прошедших при поддержке управления физической культуры и спорта и Федерации бокса Костанайской области приняли участие боксеры 2003-2004 г.р. из Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Казахстан представляли воспитанники школ бокса Нур-Султана, Алматы, Атырауской, Жамбылской, Костанайской, Мангистауской и Туркестанской областей. Отдельной командой выступала молодежная сборная РК под руководством старшего тренера Кайрата Сатжанова. Среди участников турнира было немало титулованных боксеров, в том числе чемпионы мира среди молодежи, чемпионы Азии среди юниоров, победители и призеры V молодежных спортивных игр Казахстана.

Булат Айтенов (слева) и заместитель главного судьи Узбек Казин (справа) с одним из лучших судей турнира Вадивелем Арнагиренатханом из Сингапура

Соревнования в костанайском турнире впервые в республике проводились в новых весовых категориях, утвержденных советом директоров международной ассоциации любительского бокса (AIBA). Согласно принятым изменениям, количество весовых категорий у мужчин увеличено с 10 до 13, а у женщин - с 10 до 12. По словам заместителя главного судьи турнира, судьи международной категории АИБА «Три звезды» Узбека КАЗИНА из Костаная, изменения были внесены для безопасности боксеров, обеспечивая более легкое управление весом и равный бой.

- Совет директоров международной ассоциации любительского бокса считает, что этот шаг позволит большему количеству боксеров участвовать в соответствующих весовых категориях, в которых они почувствуют себя наиболее сильными и которые будут наиболее комфортными для них, - пояснил Казин. - Перед принятием такого решения были собраны все предложения от национальных федераций.

Старший тренер молодежной сборной Казахстана по боксу Кайрат САТЖАНОВ отметил, что изменения количества весовых категорий коснулись не только взрослого ринга, но и молодежного бокса:

- Так как Казахстан является боксерской державой, у нас всегда присутствует высокая конкуренция. Теперь нам, тренерам, будет легче отбирать сильнейших спортсменов на турниры, разделять претендентов по весам. И особенно радует, что появился новый вес - до 86 кг. Раньше между 81 и 91 кг было целых 10 кг разницы, то сейчас их отделяет всего несколько килограммов. Получается практически как в профессиональном боксе. И все это приведет в итоге к открытию новых имен, новых чемпионов.

Таким образом, обслуживающий турнир судейский корпус, в составе которого 14 судей имели международную категорию, в том числе восемь - категорию «Три звезды» АИБА, включая Вадивель Арнагиренатхан из Сингапура, определял победителей и призеров в весовых категориях до 48 кг, до 51 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 63,5 кг, до 67 кг, до 71 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 86 кг, до 92 кг и свыше 92 кг.

Главный судья соревнований, судья международной категории АИБА Дулат Букебаев из Актау сообщил, что победителям турнира, посвященного памяти братьев Айтеновых, после включения его в календарь республиканских и международных соревнований, присваиваются звания мастеров спорта РК.

Соскучившиеся по большим боям молодые боксеры проводили поединки азартно, невзирая на регалии и звания соперника. Практически все бои прошли в упорной борьбе. К примеру, не смогли дойти до финала два участвовавших в турнире мастера спорта международного класса: члены молодежной сборной Казахстана чемпион мира среди молодежи 2021 года Санжар Ташкенбай (до 48 кг) из Нур-Султана и серебряный призер этого же чемпионата Елнур Суюнбай (до 63,5 кг) из Жамбылской области. Оба боксера уступили в полуфинале.

Сборная Костанайской области успешно выступила в домашнем турнире с сильнейшими молодыми боксерами республики и гостями из пяти стран, завоевав четыре призовых места, в том числе одно первое, одно второе и два третьих.

Победу одержал Чингиз Абенов

Победителем турнира стал Чингиз Абенов, выступавший в весовой категории до 75 кг. В финале костанайский боксер одержал победу над членом молодежной сборной РК, серебряным призером чемпионата Казахстана среди молодежи этого года, победителем V молодежных спортивных игр РК, мастером спорта РК Бакбергеном Алиаскаровым из Нур-Султана. Таким образом, стартовав в турнире перворазрядником, Чингиз Абенов завершил его мастером спорта РК.

Пояс победителя турнира вручается Чингизу Абенову

Дошел до финала и стал серебряным призером турнира в весовой категории свыше 92 кг серебряный призер юношеского первенства республики кандидат в мастера спорта Адиль Абдулин, уступивший в поединке за «золото» серебряному призеру чемпионата Казахстана среди молодежи 2021 года Альмири Анарбаеву из Жамбылской области.

Обладателями бронзовых наград стали Достияр Рахманов из Рудного, выступавший в весовой категории до 71 кг, и Сергей Акушкаров из Федоровского района, ставший третьим призером в весовой категории до 86 кг.

Больше всего золотых медалей на счету молодежной сборной Казахстана. Первые места завоевали чемпион Казахстана среди молодежи 2021 года Кенже Муратулы (до 51 кг) из Алматинской области, чемпион Азии среди юниоров 2019 года Руслан Кузеубаев (до 57 кг) из Восточно-Казахстанской области, серебряный призер чемпионата Казахстана среди молодежи 2020 года Бекзат Битимов (до 60 кг) из Атырауской области, Нуркадам Абдреш (до 71 кг) из Нур-Султана, серебряный призер чемпионата Казахстана среди молодежи 2021 года, серебряный призер V молодежных спортивных игр Казахстана Даурен Мамыр (до 80 кг) из Шымкента и бронзовый призер чемпионата Азии среди юниоров 2019 года, чемпион Казахстана среди молодежи 2021 года Мади Амиров (до 92 кг) из Алматы.

Две золотые медали завоевали представители Жамбылской области. Ерхан Турдан стал сильнейшим в весовой категории до 54 кг, одержав в финале победу над членом молодежной сборной Казахстана серебряным призером чемпионата Азии среди юниоров 2019 г. Нурсултаном Алтынбеком из Кызылординской области. А Альмири Анарбаев отличился в супертяжелой весовой категории.

Также побед на турнире в Костанае в своих весовых категориях добились Али Токтаров из Нур-Султана (до 48 кг), серебряный призер V молодежных спортивных игр Казахстана Асылбек Найзабек из Шымкента (до 63,5 кг), Берекет Таиров из Мангистау (до 67 кг) и Диербек Уралов из Узбекистана (до 86 кг).

Куляш Туленова с младшим сыном Булатом - президентом «Спортивного клуба бокса имени Урала о Коргана Айтеновых»

Призеры турнира награждены медалями, грамотами, ценными подарками от спонсоров турнира ТОО «Казавтоматика», ТОО «ДЕП», компании «Tassay» и магазин «Allianz Sport», а победителям были также вручены чемпионские пояса. В церемонии награждения победителей и призеров соревнований приняли участие представители областной федерации бокса и управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области, заслуженные тренеры РК Василий Лавриненко и Сапабек Мукушев, президент «Спортивного клуба бокса имени Урала о Коргана Айтеновых» младший из братьев Айтеновых - Булат, который с 2005 года занимается организацией и проведением этого турнира, а также мама Урала и Коргана Куляш Айтенова, не пропустившая ни одного турнира, помогающего жить памяти о ее сыновьях.

Фото предоставлено "Спортивным клубом Урала и Коргана Айтеновых"