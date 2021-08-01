Клуб первой лиги "Махтаарал" во второй раз за неделю обыграл "Тобол" в Кубке Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. Костанайский клуб, готовясь к игре в Лиге конференций УЕФА с "Жилиной", выставил на сегодняшний матч игроков дубля.

Фото: ФК "Тобол"©

Игра четвертого тура группового этапа турнира прошла в Атакенте и завершилась со счетом 4:0. Авторами голов у победителей стали Драмане Коне (31-я минута), Евгений Левин (51-я), Мади Хасейн (87-я) и Султанбек Дуйсешов (91-я). Неделю назад "Махтаарал" выиграл в гостях у "Тобола" со счетом 4:3.

"Махтаарал" набрал семь очков и поднялся на второе место в группе, а "Тобол" с шестью баллами опустился на третье. Лидирует в группе В "Тараз" (девять очков), а на последнем месте идет "Атырау" (один балл).

"Жетысу" и "Каспий" сыграли вничью со счетом 0:0. У хозяев был шанс выйти вперед на 57-й минуте, но Габрьел Энаке не смог с пенальти переиграть голкипера "Каспия" Нурлыбека Аязбаева.

Это первая ничья "Каспия" в Кубке Казахстана. Актауская команда набрала десять очков и продолжает лидировать в группе D, а у "Жетысу" четыре балла и третья строчка. Второе место с шестью очками занимает "Туран", а последнее "Кайрат". У алматинцев три поражения подряд и всего 3 балла.