В Белграде минувшей ночью прошел ответный матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 между местной «Црвеной Звездой» и алматинским «Кайратом».

Два гола в ворота «Кайрата» забил Александар Катаи, единственный футболист сербского клуба, игравший против алматинцев в 2015 году в квалификации Лиги Европы /Фото crvenazvezdafk.com

Первый матч между действующими чемпионами Казахстана и Сербии прошел в Алматы, и победу в нем праздновали хозяева (2:1).

С первых минут второго матча хозяева поля пошли в атаку. На 9-й минуте Александар Катаи пробил с 25-ти метров в нижний угол ворот. Мяч, отскочив от газона, пролетел над руками бросившегося за ним Данила Устименко - он заменил в воротах Стаса Покатилова, у которого обнаружен коронавирус.

В середине первого тайма в центральной зоне Александар Драгович в подкате забрал мяч у выведшего на поле «Кайрат» с капитанской повязкой бразильского легионера Вагнера Лава и отправил его вперед французскому нападающему Лоису Диони, который с подступов к штрафной площади точно пробил низом из-под ноги сербского защитника хозяев Раде Дугалича в дальний угол ворот - 2:0.

Алматинцы тут же ответили дальним ударом Шушеначева, но мячом легко овладел Борян. На исходе получаса игры, после атаки сербского клуба мяч в центре штрафной площади получил итальянский полузащитник «Црвены Звезды» Филиппо Фалько, с ходу пробивший по воротам. Но Устименко в падении поймал мяч. Вскоре после контратаки опасно пробил Мирко Иванич. На этот раз мяч ушел на угловой от ноги хорватского защитника Дино Микановича. А за три минуты до перерыва Иванича сбили вблизи угла штрафной площади, и Катаи со штрафного удара поразил дальний нижний угол ворот - 3:0.

В самом начале второго тайма, после ошибки алматинских игроков слева в центральной зоне, Милан Родич перехватил мяч и сделал передачу вперед Иваничу, который ударом под перекладину из района 11-метровой отметки еще более развил успех своего клуба - 4:0.

Но и это еще было не все. Окончательную точку в матче поставил на 56-й минуте Фалькао, который после прохода по правому краю убежал от Яна Вороговского и из пределов штрафной площади пробил мимо голкипера в дальний угол ворот - 5:0. Финальный свисток зафиксировал самое крупное поражение «Кайрата» в еврокубках, которое стало 15-м в 42-х проведенных матчах.

Уступив по сумме двух матчей «Црвене Звезде» во втором раунде Лиги чемпионов с общим счетом 2:6, «Кайрат» уже через неделю (5 августа) сыграет в Алматы с клубом из Еревана «Алашкертом» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Чемпион Армении также вылетел из Лиги чемпионов, уступив во втором раунде чемпиону Молдовы «Шерифу» из Тирасполя (общий счет 1:4).