Сегодня на Олимпийских играх прошли поединки 1/8 финала в турнире по боксу среди женщин в весовой категории до 75 кг.

Казахстан в этой категории представляла костанайская спортсменка, чемпионка мира среди юниоров и чемпионка Азии среди молодежи Надежда Рябец, тренирующаяся под руководством Романа Миничкина. Она стала обладательницей единственной для Казахстана лицензии в женском боксе, завоевав ее в марте 2018 года на азиатском отборочном турнире в Аммане (Иордания) в возрасте 19 лет. В активе Рябец уже есть награда Олимпийских игр - она является бронзовым призером юношеской Олимпиады.

На Олимпийском турнире в своей весовой категории Рябец оказалась и самой молодой участницей, и самой маленькой - ее рост 162 см.

Соперницей казахстанки в стартовом матче в Токио стала 24-летняя представительница Канады Таммара Тибо, которая ровно на 20 см выше Рябец. Канадка становилась бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в Улан-Уде (Россия) и бронзовым призером Панамериканских игр.

Надежда Рябец очень активно начала поединок, быстро перемещаясь по рингу. Но постепенно соперница приноровилась к манере боя казахстанки, грамотно используя свое преимущество в росте и в длине рук. Это преимущество позволило Тибо довести поединок до победы и пройти в четвертьфинал.

Счет поединка - 4:1. Единственным из боковых судей, отдавших победу Рябец, был рефери из Австралии Максим Сулеймани - 10:9, 10:9, 9:10. В первом раунде на стороне казахстанки был и судья из Аргентины Роберто Фернандо Сервиде.

Фото olympic.kz