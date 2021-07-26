В минувшие выходные состоялись матчи третьего тура группового этапа Кубка Казахстана по футболу. Костанайский «Тобол» принимал на своем поле клуб Первой лиги «Махтаарал» из Атакента Туркестанской области, набравший в первых турах лишь одно очко.

Опасный момент у ворот «Махтаарала»

Наставник «Тобола» Александр МОСКАЛЕНКО перед ответной игрой с «Хайдуком», которая пройдет в Костанае 29 июля, на кубковый матч выставил резервный состав. Впервые в сезоне место в воротах занял Егор Цуприков, а защитную линию составили Роман Асранкулов, Султан Абилгазы, Данияр Семченков и Марат Алписбаев. Вернувшийся в состав «Тобола» сербский легионер Душан Йованчич, Вячеслав Кульпеисов, Серикжан Мужиков, португальский новичок клуба Рубен Бриджидо и Жаслан Жумашев играли в полузащите, а единственным нападающим был новобранец «Тобола», форвард сборной Узбекистана Игорь Сергеев.

Начало для хозяев поля получилось обескураживающим. На 8-й минуте гости заработали угловой удар на правом краю атаки, а после подачи от углового флага Рашида Люхая Цуприков на выходе лишь коснулся мяча, тот отлетел к подключившемуся к атаке Владимиру Седельникову, который головой беспрепятственно перевел его в сетку ворот.

Через три минуты Мужиков на своей половине поля отдал мяч назад Абилгазы, но находившийся рядом Едиге Оралбай сумел перехватить его, убежал один на один с голкипером «Тобола» и удвоил преимущество «Махтаарала».

А на 17-й минуте счет стал и вовсе разгромным. Оралбай пасом со своей половины поля оправил вперед по левому краю Люхая, который вбежал в штрафную площадь и из-под ноги настигшего его Абилгазы пробил низом мимо Цуприкова в дальний нижний угол ворот. Сами, похоже, не ожидавшие такого разворота событий гости стали больше играть на удержание счета.

Жаслан Жумашев исправляет свою ошибку, после того, как не реализовал пенальти

Перехватив инициативу, до перерыва хозяева поля смогли отыграть один мяч - после того, как на исходе получаса игры защитники «Махтаарала» не справились с прорывавшимся в штрафную площадь быстрым Бриджидо и сбили его в 23-х метрах от ворот. Штрафной удар пробил капитан «Тобола» Мужиков, послав мяч мимо стенки в левый нижний от вратаря угол ворот.

За пять минут до перерыва Асранкулов сыграл на опережение в чужой штрафной площади, перехватив мяч и выскочив слева на рандеву с Александром Рушинасом, но не сумел попасть с острого угла в дальний нижний угол ворот.

На второй тайм вместо Мужикова на поле вышел Бекзат Жапаров, а на 57-й минуте поле покинули и легионеры, которых заменили Ильяс Альмухамедов, Рахат Кабдуллов и Али Ахмет. Все четверо - игроки молодежного состава «Тобола».

На 68-й минуте костанайцы заработали угловой удар, затянувшийся розыгрыш которого завершился ударом по центру с границы штрафной площади Кульпеисова и игрой рукой Евгения Левина. Назначенный за это нарушение 11-метровый штрафной удар пробил Жумашев, но Рушинас отбил летевший в правый нижний от него угол ворот мяч. Однако Жумашев первым оказался на добивании и ударом в противоположный угол сократил разрыв в счете до минимума.

После автогола Диержона Арипова (№21) счет в матче стал равным

Примерно четверть часа еще понадобилась «Тоболу», чтобы восстановить равновесие. На 82-й минуте Альмухамедов сделал заброс от центральной линии к линии штрафной площади на Кабдулова. Того опередил Седельников и отбил мяч головой, но им завладел на подступах к штрафной площади Ахмет, отправивший его вперед Жапарову. Тот перебросил мяч справа с острого угла через голкипера, пытаясь поразить дальний угол ворот. Однако мяч попал в штангу, отлетел в грудь Диержону Арипову, а уже затем влетел в сетку ворот - 3:3.

Буквально после следующей атаки «Тобола», завершившейся выходом один на один с голкипером Кабдулова, мяч вновь оказался в сетке ворот гостей. Однако помощник арбитра встречи зафиксировал офсайд у автора гола.

Второй же помощник арбитра не заметил, что на первой добавленной минуте Мади Хасейн находился ближе всех к воротам «Тобола» во время розыгрыша штрафного удара у правой бровки. А тем временем полузащитник «Махтаарала» отправил переадресованный ему мяч головой из пределов вратарской площадки в левый нижний от Цуприкова угол ворот, принеся своей команде первую победу на групповом этапе Кубка РК.

Исполняющий обязанности главного тренера «Тобола» Александр Москаленко после матча поблагодарил болельщиков за созданную атмосферу на стадионе:

- Думаю, матч понравился зрителям, учитывая обилие голов. В первые 20 минут игры мы допустили ошибки. Так играть нельзя, в футболе за это сразу наказывают. Как итог - пропустили три мяча. Затем команда постепенно вернулась в игру, начали создавать голевые моменты, где-то не хватило мастерства в решающей стадии. Предоставили игровое время футболистам, которые по тем или иным причинам не попадали в стартовый состав. Также в этом матче дали возможность проявить себя игрокам дубля.

«Тобол» после этого поражения с 6 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу в группе «В». Столько же очков после трех туров у «Тараза», имеющего нулевую разницу забитых и пропущенных мячей. «Махтаарал» набрал 4 очка, а у «Атырау» пока 1 очко.

Интересно, что еще одна команда Туркестанской области - «Туран» - также одержала гостевую победу, переиграв с минимальным счетом в южной столице «Кайрат». И теперь в группе «D» на счету этих команд, а также «Жетысу» по 3 очка. Лидирует же здесь идущий без поражений и пропущенных мячей «Каспий».

Первые очки потерял и «Ордабасы», сыграв в Петропавловске вничью с набравшим 4 очка «Кызыл-Жаром» (1:1). На расстояние одного очка приблизился к нему в группе «А» «Шахтер», разгромивший перед ответным еврокубковым матчем «СДЮСШОР №8» - 7:1, который пока очков не имеет.

Также семь очков и у лидера группы «С» «Астаны», переигравшей «Акжайык» (1:0). Идущий здесь с пятью набранными очками вторым «Кайсар», не позволил набрать первые очки «Актобе», победив его в гостях (2:1).

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