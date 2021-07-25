"Тобол" отыгрался со счетом 0:3, но проиграл клубу первой лиги в Кубке Казахстана
Vesti.kz
Костанайский "Тобол" проиграл клубу первой лиги атакентскому "Махтааралу" в матче третьего тура группового этапа Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото пресс-службы ФК "Тобол"
Встреча в Костанае завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. При этом хозяева уже к 17-й минуте проигрывали 0:3 после голов Владимира Седельникова (8-я минута), Едиге Оралбая (11-я) и Рашида Люхая (16-я). У "Тобола" забили Серикжан Мужиков (30-я) и Жаслан Жумашев (69-я), а еще один мяч в свои ворота отправил защитник "Махтаарала" Диержон Арипов (82-я).
Победный гол на 91-й минуте забил Мади Хасейн.
Кубок Казахстана по футболу
Тур 3. Тобол - Махтаарал 3:4
Голы: Седельников, 8 (0:1) ; Оралбай, 11 (0:2) ; Люхай, 16 (0:3) ; Мужиков, 30 (1:3) ; Жумашев, 69 (2:3) ; Арипов, 82 (3:3) ; Хасейн, 91 (3:4)
Группа B
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Тобол
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|2
|Тараз
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|3
|Атырау
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|4
|Махтаарал
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
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