21 июля межведомственная комиссия по недопущению распространения Covid-19 приняла решение о том, что имена нарушителей карантинного режима с «красным» статусом теперь будут публиковать в СМИ. Согласны ли вы с этой мерой? Да. Казахстанцы имеют право знать фамилии тех, кто не уважает наше право на жизнь.

Да. Этого недостаточно, их нужно судить за сознательную попытку заражения ковидом.

Нет. Это напоминает охоту на ведьм, такие списки приведут к социальному взрыву.

Нет. Публикация таких списков станет нарушением врачебной и личной тайны.

