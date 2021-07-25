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"Тобол" отыгрался со счетом 0:3, но проиграл клубу первой лиги в Кубке Казахстана

Vesti.kz

25 июля 2021, 23:03 |  Спорт

Костанайский "Тобол" проиграл клубу первой лиги атакентскому "Махтааралу" в матче третьего тура группового этапа Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото пресс-службы ФК "Тобол"

Встреча в Костанае завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. При этом хозяева уже к 17-й минуте проигрывали 0:3 после голов Владимира Седельникова (8-я минута), Едиге Оралбая (11-я) и Рашида Люхая (16-я). У "Тобола" забили Серикжан Мужиков (30-я) и Жаслан Жумашев (69-я), а еще один мяч в свои ворота отправил защитник "Махтаарала" Диержон Арипов (82-я).

Победный гол на 91-й минуте забил Мади Хасейн.

Кубок Казахстана по футболу

Тур 3. Тобол - Махтаарал 3:4

Голы: Седельников, 8 (0:1) ; Оралбай, 11 (0:2) ; Люхай, 16 (0:3) ; Мужиков, 30 (1:3) ; Жумашев, 69 (2:3) ; Арипов, 82 (3:3) ; Хасейн, 91 (3:4)

Группа B

  ИВНПМО
1 Тобол 2 2 0 0 5-1 6
2 Тараз 3 2 0 1 5-5 6
3 Атырау 3 0 1 2 3-6 1
4 Махтаарал 2 0 1 1 3-4 1