Хотя церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио (Япония) пройдет только в пятницу, 23 июля, и начнется в 17:00 по костанайскому времени, соревнования в программе Игр начались за два дня до официального старта.

Фото twitter.com/Olympics

Самыми первыми стартовали женщины - участницы соревнований по софтболу (облегченной версии бейсбола). И первую победу в этом виде одержали хозяйки Олимпиады, выигравшие стартовый матч у сборной Австралии со счетом 8:1. Всего за комплект наград в софтболе повели борьбу шесть женских команд. Кстати, медали в софтболе будут разыграны в пятый раз в истории и впервые с 2008 года. Трехкратным обладателем золотых медалей является сборная США, один раз «золото» выигрывала сборная Японии. На Олимпийских играх 2024 года софтбола не будет.

Также в среду состоялись и матчи группового этапа по футболу среди женских команд. В группе «Е» сборная Великобритании переиграла представительниц Чили - 2:0, а японки сыграли вничью с канадками - 1:1.

В группе «F» китаянки разгромно уступили бразильянкам - 0:5, а сборная Нидерландов разгромила команду Замбии - 10:3.

В группе «G» сборная Швеция переиграла команду США - 3:0, а австралийки выиграли у сборной Новой Зеландии - 2:1.

Сегодня продолжают свой турнир представительницы софтбола, а также пройдут матчи первого тура группового этапа турнира по футболу среди мужских сборных. А завтра начнут в борьбу за награды и казахстанские спортсмены. В предварительных заездах в академической гребле среди мужчин в одиночке примет участие Владислав Яковлев из Туркестанской области, а в стрельбе из лука представители Алматинской области Ильфат Абдулин, Денис Ганькин и Санжар Мусаев выступят в предварительном раунде индивидуальных соревнований.