Континентальный турнир по джиу-джитсу с участием спортсменов из 44 стран прошел в Дубае с 8 по 12 июля. 5 спортсменов из Костанайской области выступали в разделах ги (борьба в кимоно) и но ги (борьба без кимоно). Домой они привезли 6 медалей: четыре золота и две бронзы.

Рамазан Кусаинов проводит попытку болевого приёма на ногу

- Пожалуй, на сегодня это одна из самых значимых для меня медалей, - подвел итоги соревнований чемпион Азии по джиу-джитсу в весовой категории 77 кг в разделе но ги Адлан МАДАЕВ. - В полуфинале встретился с борцом из Кувейта, выиграл со счётом 10:0. Финальную схватку провел с уроженцем Дагестана, но, поскольку он живёт в Эмиратах, выступал за местный клуб.

Адлан Мадаев стал чемпионом Азии в разделе но ги в весе 77 кг и бронзивым призером в разделе ги



Мадаев также взял бронзу открытого чемпионата Азии среди пурпурных поясов в категории ги (в кимоно).

В интересную ситуацию попал Рамазан КУСАИНОВ - не так давно он привез золото чемпионата мира, где боролся в разделе коричневых поясов. Но на чемпионате Азии в Дубае его уведомили о регистрации в категории черных поясов, хотя по факту Рамазан ещё не является обладателем black belt (c англ. - черный пояс). Кусаинов не растерялся и вырвал бронзовую медаль в новом для себя разделе в категории ги, в весе до 120 кг.

Рамазан Кусаинов стал бронзовым призёром среди черных поясов

- Хотел года четыре в коричневых поясах побороться, но не тут-то было, – смеется Рамазан.

Асель Кабдыгалымова из Лисаковска завоевала золото в разделе ги среди женщин в весе до 91 кг.

Асель Кабдыгалымова одерживает победу

Порадовал и молодой, одаренный проспект сборной Алдияр Серик завоевавший золотую медаль среди спортсменов 16-17 лет в категории в кимоно в весе 73 кг. Личным примером мастер-класс показал старший тренер Костанайской области Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ - он стал чемпионом Азии в весе до 85 кг в категории ги.

Мурат Мермухамбетов стал чемпионом Азии в весе 85 кг

- Боролся в разделе коричневых поясов, - рассказал он. - Очень рад, что сборная Казахстана заняла 4 общекомандное место среди 44 стран. Благодарим президента федераций джиу-джитсу и грэпплинга Костанайской области Айдарбека Асановича за постоянную поддержку нашего спорта.

Бермухамбетов раскатал своих оппонентов, что называется, в одну калитку. Причем как в полуфинале, так и в финале разобрался с соперниками удушающими приемами. В полуфинале провел ливанцу удушение «лук и стрелы», в финале представителю ОАЭ сделал удушение «Иезекииль».

Сборная Костанайской области по джиу-джитсу



Чемпионат проходил без зрителей, также были соблюдены строгие карантинные меры, у всех участников взяли ПЦР-тест.

Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО