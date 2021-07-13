Стали известны все победители теннисного турнира «Уимблдон», в котором принимали участие восемь представителей Казахстана, выбывших из него на разных стадиях.

Уроженка Москвы Юлия Путинцева с 2012 года выступает за Казахстан / Фото ktf.kz

Нужно отметить, что казахстанские теннисисты только в женском парном разряде играли с финалистами «Уимблдона». До финала женского парного разряда дошли российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова и интернациональная пара Се Шувэй из Китайского Тайбэя и Элизе Мертенс из Бельгии, выбившие в первом круге казахстанско-российские дуэты соответственно Елену Рыбакину и Анастасию Павлюченкову, а также Галину Воскобоеву и Виталию Дьяченко. В финале Веснина и Кудерметова уступили - 6:3, 5:7, 7:9.

В мужском одиночном разряде победителем стал сербский теннисист Новак Джокович, выигравший в финале у Маттео Берреттини из Италии - 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3. Это в его карьере уже шестая победа на «Уимблдоне». А по количеству выигранных турниров «Большого шлема» Джокович догнал швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля - по 20.

А вот первая женская ракетка мира австралийка Эшли Барти впервые выиграла «Уимблдон», победив в финале Каролину Плишкову из Чехии - 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.

Мужская пара из Хорватии Никола Мектич и Мате Павич нанесла поражение в финале Марселю Гранольерсу (Испания) и Орасио Себальосу (Аргентина) - 6:4, 7:6 (7:5), 2:6, 7:5.

Победителями турнира в миксте стали Дезире Кравчик (США) и Нил Скупски (Великобритания). В финале они выиграли у британской пары Хэрриет Дарт и Джо Солсбери - 6:2, 7:6 (7:1).

После завершения «Уимблдона» казахстанец Александр Бублик поднялся в мировом рейтинге (ATP) на одну строчку и занимает 37-е место. А первую тройку в нем составляют Джокович, россиянин Даниил Медведев и Надаль.

В женском мировом рейтинге Елена Рыбакина сохранила за собой 20-ю строчку, а Юлия Путинцева поднялась на 42-е место.

Напомним, в стартующих 24 июля XXXII летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) примут участие шесть казахстанских теннисистов - Александр Бублик, Михаил Кукушкин, Андрей Голубев, Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Ярослава Шведова.