В стартовых матчах группового этапа Кубка РК по футболу хозяева не смогли добиться побед
Сергей БИРКЛЕ
Накануне были сыграны первые матчи розыгрыша Кубка Казахстана по футболу во всех четырех группах, два из которых завершились победами гостевых команд, а в двух были зафиксированы ничейные результаты.
Зоран Тошич открывает счет в матче и своим забитым голам за «Тобол»
Играющий в группе «D» «Тобол» провел первый матч в Таразе, против местного одноименного клуба. Стартовый состав костанайского клуба значительно отличался от привычного. Достаточно сказать, что место в воротах впервые в сезоне занял Султан Бусурманов, впервые в стартовом составе вышли Вячеслав Кульпеисов и звездный легионер «Тобола» сербский атакующий полузащитник Зоран Тошич, которого в ходе игры заменил дебютировавший за костанайский клуб португалец Рубен Бриджидо, не попал в заявку на игру Дмитрий Мирошниченко, а включенные в заявку
Руслан Валиуллин, Азат Нургалиев, гвинейский нападающий Тони Сильва и лучший бомбардир команды сербский нападающий Неманья Николич так и не появились на поле.
«Тобол» со стартового свистка активно начал встречу, и уже на 5-й минуте грузинский нападающий в жесткой борьбе отобрал в центре поля мяч у португальского полузащитника «Тараза» Коджо Кассе Альфонса, прошел с ним вперед и сделал передачу вправо на вбегавшего в штрафную площадь Тошича. Славящийся индивидуальным мастерством экс-игрок английского «Манчестера Юнайтед» и московского ЦСКА обыграл по ходу нигерийского защитника хозяев Фейта Обилора и с угла вратарской площади точно пробил низом мимо голкипера Мухаммеджана Сейсена в дальний угол ворот.
На 13-й минуте в игру вступил Бусурманов, ногами отбивший мяч за лицевую пинию после прострела слева сербского полузащитника Ненада Адамовича. А вот при розыгрыше углового удара голкипер «Тобола» ошибся на выходе, не попав кулаком по мячу, и оказавшийся расторопнее всех защитник таразцев Берик Айтбаев с линии вратарской площадки добил его в сетку ворот.
Ничейный счет продержался до 31-й минуты, когда северомакедонский защитник «Тобола» Алекса Аманович со своей половины поля сделал длинную диагональную передачу на правый край, а получивший мяч в Тошич от центральной линии сместился с ним вперед к центру и, переиграв Тимура Досмагамбетова и Марата Шахметова, пробил на этот раз левой ногой метров с 25-ти точно в правый верхний от Сейсена угол ворот.
Зоран Тошич оформляет дубль и выводит «Тобол» вперед
Счет 2:1 в пользу гостей продержался и до перерыва, и все основное время второго тайма, а в самом начале первой из пяти дополнительной минуты Бриджидо справа от линии штрафной площади сделал хороший заброс в центр к вратарской площадке на Лобжанидзе, который пробил по воротам в красивом прыжке ударом через себя. Мяч попал в Алмаса Сапаргалиева и отлетел к капитану «Тобола» Асхату Тагыбергену, который с девяти метров не промахнулся, заставив капитулировать «Тараз» - 1:3.
Бисиклета в исполнении Элгуджи Лобжанидзе
Также выездную победу с минимальным счетом одержал «Кайрат» (группа «D»), игравший в Талдыкоргане против «Жатысу» молодежным составом с двумя новичками: Яном Вороговским и перешедшим из «Ордабасы» бразильским нападающим Жоао Пауло, которых алматинцы успели заявить на ответную игру в Лиге чемпионов с израильским «Маккаби» из Хайфы. Не был открыт счет в матче «Кайсар» - «Астана» (группа «С»), а встреча в Петропавловске между «Кызыл Жаром» и «СДЮСШОР №8» (группа «А») завершилась со счетом 1:1.
Сегодня будут сыграны заключительные матчи первого тура группового этапа:
«Ордабасы» - «Шахтер» (группа «А»), «Атырау» - «Мактаарал» (группа «В»), «Актобе» - «Акжайык» (группа «С») и «Каспий» - «Туран» (группа «D»).
Фото ФК "Тобол"
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.