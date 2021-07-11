Накануне были сыграны первые матчи розыгрыша Кубка Казахстана по футболу во всех четырех группах, два из которых завершились победами гостевых команд, а в двух были зафиксированы ничейные результаты.

Зоран Тошич открывает счет в матче и своим забитым голам за «Тобол»

Играющий в группе «D» «Тобол» провел первый матч в Таразе, против местного одноименного клуба. Стартовый состав костанайского клуба значительно отличался от привычного. Достаточно сказать, что место в воротах впервые в сезоне занял Султан Бусурманов, впервые в стартовом составе вышли Вячеслав Кульпеисов и звездный легионер «Тобола» сербский атакующий полузащитник Зоран Тошич, которого в ходе игры заменил дебютировавший за костанайский клуб португалец Рубен Бриджидо, не попал в заявку на игру Дмитрий Мирошниченко, а включенные в заявку

Руслан Валиуллин, Азат Нургалиев, гвинейский нападающий Тони Сильва и лучший бомбардир команды сербский нападающий Неманья Николич так и не появились на поле.

«Тобол» со стартового свистка активно начал встречу, и уже на 5-й минуте грузинский нападающий в жесткой борьбе отобрал в центре поля мяч у португальского полузащитника «Тараза» Коджо Кассе Альфонса, прошел с ним вперед и сделал передачу вправо на вбегавшего в штрафную площадь Тошича. Славящийся индивидуальным мастерством экс-игрок английского «Манчестера Юнайтед» и московского ЦСКА обыграл по ходу нигерийского защитника хозяев Фейта Обилора и с угла вратарской площади точно пробил низом мимо голкипера Мухаммеджана Сейсена в дальний угол ворот.

На 13-й минуте в игру вступил Бусурманов, ногами отбивший мяч за лицевую пинию после прострела слева сербского полузащитника Ненада Адамовича. А вот при розыгрыше углового удара голкипер «Тобола» ошибся на выходе, не попав кулаком по мячу, и оказавшийся расторопнее всех защитник таразцев Берик Айтбаев с линии вратарской площадки добил его в сетку ворот.

Ничейный счет продержался до 31-й минуты, когда северомакедонский защитник «Тобола» Алекса Аманович со своей половины поля сделал длинную диагональную передачу на правый край, а получивший мяч в Тошич от центральной линии сместился с ним вперед к центру и, переиграв Тимура Досмагамбетова и Марата Шахметова, пробил на этот раз левой ногой метров с 25-ти точно в правый верхний от Сейсена угол ворот.

Зоран Тошич оформляет дубль и выводит «Тобол» вперед

Счет 2:1 в пользу гостей продержался и до перерыва, и все основное время второго тайма, а в самом начале первой из пяти дополнительной минуты Бриджидо справа от линии штрафной площади сделал хороший заброс в центр к вратарской площадке на Лобжанидзе, который пробил по воротам в красивом прыжке ударом через себя. Мяч попал в Алмаса Сапаргалиева и отлетел к капитану «Тобола» Асхату Тагыбергену, который с девяти метров не промахнулся, заставив капитулировать «Тараз» - 1:3.

Бисиклета в исполнении Элгуджи Лобжанидзе

Также выездную победу с минимальным счетом одержал «Кайрат» (группа «D»), игравший в Талдыкоргане против «Жатысу» молодежным составом с двумя новичками: Яном Вороговским и перешедшим из «Ордабасы» бразильским нападающим Жоао Пауло, которых алматинцы успели заявить на ответную игру в Лиге чемпионов с израильским «Маккаби» из Хайфы. Не был открыт счет в матче «Кайсар» - «Астана» (группа «С»), а встреча в Петропавловске между «Кызыл Жаром» и «СДЮСШОР №8» (группа «А») завершилась со счетом 1:1.

Сегодня будут сыграны заключительные матчи первого тура группового этапа:

«Ордабасы» - «Шахтер» (группа «А»), «Атырау» - «Мактаарал» (группа «В»), «Актобе» - «Акжайык» (группа «С») и «Каспий» - «Туран» (группа «D»).

Фото ФК "Тобол"