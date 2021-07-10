Непобежденный боксер-тяжеловес, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта по боксу Иван Дычко из Рудного спустя два года вышел на профессиональный ринг в рамках вечера бокса в Алматы Fight Night MTK Global, организованный менеджерской компании MTK Kazakhstan.

Перед боем

Его соперником в ставшем десятым для рудничанина профессиональном поединке был 41-летний опытный российский боксер Денис Бахтов, проживающий в Санкт-Петербурге и являющийся уроженцем Караганды.

Во всех своих предыдущих девяти боях Дычко одержал победы нокаутом, а Бахтов до встречи с казахстанцем провел на профессиональном ринге 57 боев, одержав в них 39 побед, из которых 26 нокаутом, и уступив в 18 поединках.

Россиянин являлся обладателем титулов чемпиона Азии по версиям WBC Asian (2008 г.), WBO Asia Pacific (2007 г.), PABA (2008-2010 гг.), временного чемпиона PABA (2006-2007 гг.) и чемпиона Латвии (2012 г.) в супертяжелом весе.

За мгновение до нокаута

Бой на вечере бокса в Алматы был рассчитан на восемь раундов, однако завершился, когда секундная стрелка заканчивала первый оборот. На 58-й секунде Иван Дычко нокаутировал своего соперника, одержав таким образом десятую досрочную победу.

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