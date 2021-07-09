Зрителей не допустят на трибуны и во время открытия и закрытия ОИ, передает Informburo.kz.

Олимпийские игры-2020 в Токио пройдут без зрителей, заявила японский министр Тамае Марукава, ответственная за проведение предстоящих соревнований, сообщает olympic.kz.

Изначально из-за пандемии было принято решение не допускать на Игры иностранных болельщиков. 8 июля в ходе встречи представителей МОК, оргкомитета Игр и правительства Японии решили, что все соревнования в Токио, а также торжественные мероприятия, среди которых открытие и закрытие ОИ-2020, будут проведены без участия зрителей на трибунах.

Отмечается, что в некоторых областях страны местные болельщики всё же смогут посетить соревнования.

"Решено не допускать зрителей в Токио, Канагаве, Сайтаме и Тибе. В свою очередь в префектурах Мияги, Фукусима и Сидзуока разрешён допуск с лимитом в 10 тысяч человек и не более 50% заполняемости объектов", – сообщила Тамае Марукава.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что во время Олимпиады в Токио будет действовать режим ЧП, который продлится до 20 августа.