Первым из казахстанских команд провел еврокубковый матч сезона-2021/2022 «Кайрат», выступающий в Лиге чемпионов.

Вагнер Лав доставил немало хлопот защитникам «Маккаби» /Фото vk.com/fckairat

Соперником алматинского клуба по первому отборочному раунду стал израильский клуб «Маккаби» из Хайфы. Остальные три команды - «Тобол», «Астана» и «Шахтер» - начнут выступления в новом турнире Лиге Конференций со второго отборочного раунда.

«Кайрат» первый матч проводил в гостях и мог повести в счете уже в самом начале, когда Айбол Абикен со правого фланга отдал пас Артуру Шушеначеву к линии штрафной площади, а тот, сделав передачу пяткой, вывел Вагнера Лава один на один с Джоном Коэном. Но бразильский легионер перебросил мяч и через голкипера, и через ворота.

Хозяева смогли достойно ответить только к исходу получаса игры. Вышедший на замену Хосе Родригес перебросил мяч через защитников, а Годсвей Донье выбежал на рандеву со Стасом Покатиловым, но вратарь «Кайрата» вышел победителем в этой дуэли. И все же прямо перед перерывом Омер Ацили с левого края вошел в штрафную площадь, переиграл двух защитников, сыграл в «стеночку» с Мохаммадом Абу-Фани и точно пробил над Покатиловым.

Борьбу за мяч ведет Денис Поляков /Фото vk.com/fckairat

«Кайрат» очень активно начал второй тайм. А на 76-й минуте, заработав угловой удар на левом краю атаки, после подачи сербского полузащитника Небойши Косовича в район ближней штанги Нуралы Алип головой пробил мимо Коэна и сравнял счет.

Теперь в Алматы выход во второй раунд любой из команд обеспечит только победа. Ответный матч состоится 14 июля.

«Тобол» проведет стартовый матч в Кубке Конференций с хорватским «Хайдуком» в гостях 22 июля, а матч в Костанае пройдет 29 июля.