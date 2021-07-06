На продолжающемся теннисном турнире серии «Большого шлема» больше не осталось представителей Казахстана.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина теперь выступит на Олимпиаде в Токио - и в одиночном, и в парном разрядах /Фото ktf.kz

Успешно прошедшая три круга и вышедшая в 1/8 финала Елена Рыбакина на этой стадии встретилась со вторым номером посева на «Уимблдоне», четвертой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. К сожалению, первая ракетка Казахстана не смогла пройти в четвертьфинал, уступив в упорной борьбе в трех партиях - 3:6, 6:4, 3:6.

На этой же стадии в мужском парном разряде прекратил свои выступления на «Уимблдоне» и Андрей Голубев, выступавший с нидерландцем Робином Хасе. Казахстанско-нидерландский дуэт уступил в 1/8 финала интернациональной паре Симоне Болелли (Италия) и Максимо Гонсалес (Аргентина) - 3:6, 3:6, 2:6.

Напомним, что в турнире принимали участие восемь казахстанских теннисистов, шестеро из которых - Александр Бублик, Михаил Кукушкин, Андрей Голубев, Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Ярослава Шведова - примут участие в XXXII летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, теннисный турнир в программе игр стартует 24 июля.