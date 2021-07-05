Из восьми стартовавших на «Уимблдоне» казахстанских теннисистов шестеро выбыли из борьбы на разных стадиях турнира.

Елена Рыбакина уверенно вышла в 1/8 финала «Уимблдона-2021» /Фото ktf.kz

Продолжает борьбу первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (20-е место в рейтинге WTA), в третьем круге она встретилась с американкой Шелби Роджерс (46-е место в рейтинге WTA). За 1 час 8 минут казахстанка уверенно переиграла соперницу в двух сетах - 6:1, 6:4, сделав восемь эйсов. Соперницей Рыбакиной в 1/8 финала будет четвертая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси.

Юлия Путинцева во втором круге в двух сетах проиграла испанке Пауле Бадоса со счетом 4:6, 1:6.

В мужском одиночном разряде Александр Бублик (38-я строчка в мировом рейтинге) во втором круге встретился с болгарским теннисистом Григором Димитровым, который находится на 21-м месте рейтинга ATP, и выиграл у него в трех сетах - 6:4, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), выполнив за 2 часа и 28 минут 34 эйса. Но в третьем круге Бублик проиграл поляку Хуберту Гуркачу (18-я ракетка мира) - 3:6, 4:6, 2:6.

В мужском парном разряде Андрей Голубев с нидерландцем Робином Хасе победили в стартовом круге мужского парного разряда «Уимблдона» Марсело Демолинером (Бразилия) и Сантьяго Гонсалесом (Мексика) - 6:7 (6:8), 6:4, 6:4.

Андрей Голубев с нидерландцем Робином Хасе вышел в 1/8 финала мужского парного разряда /Фото ktf.kz

Во втором круге против казахстанско-нидерландского дуэта на корт вышли седьмые сеянные, экс-первая ракетка мира в парном разряде Джейми Маррей (Великобритания) и экс-вторая ракетка Бруно Соарес (Бразилия), выступающие вместе с 2016 года и выигравшие десять турниров, в том числе и два из серии «Большого шлема» - Australian Open и US Open. Голубев и Хасе в этой игре одержали победу над именитыми соперниками со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:2 и вышли в 1/8 финала, сотворив за 1 час и 59 минут сенсацию на «Уимблдоне». В третьем круге они встретятся с Симоне Болелли (Италия) и Максимо Гонсалес (Аргентина).

А вот казахстанцы Александр Бублик и Александр Недовесов в первом круге уступили бразильцам Рафаэлю Матосу и Тьягу Монтейру - 4:6, 6:3, 12:13.

Зарина Дияс (Казахстан) и Арина Родионова (Австралия) после сенсационного выигрыша в первом круге женского парного разряда над вторым номером «Уимблдона», победительницами четырех турниров «Большого шлема» Тимеей Бабош (Венгрия) и Кристиной Младенович (Франция) - 6:1, 6:2 уступили во второй игре россиянке Варваре Грачёвой и Оксане Калашниковой из Грузии - 3:6, 1:6.

Не смогли преодолеть первый круг две казахстанско-российские пары. Галина Воскобоева (Казахстан) и Виталия Дьяченко (Россия) уступили Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Элизе Мертенс (Бельгия) - 5:7, 2:6, а Елена Рыбакина (Казахстан) и Анастасия Павлюченкова (Россия) проиграли россиянкам Елене Весниной и Веронике Кудерметовой - 4:6, 2:6.

Выиграв в первом круге у австралийки Саманты Стосур и американки Вандевеге Коко со счетом 7:6 (7:3), 6:3, Юлия Путинцева (Казахстан) и Анна Калинская (Россия) во втором круге не вышли на корт против теннисисток из Чехии Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой.

Снялись с матча первого круга «Уимблдона» в миксте россиянка Анастасия Павлюченкова и представитель Казахстана Александр Бублик, пропустив без борьбы во второй круг украинку Надежду Киченок и пакистанца Айшама Куреши.