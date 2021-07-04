"Тобол" одержал победу и сдвинул "Астану" с первого места КПЛ
"Тобол" одержал гостевую победу над "Тураном" в матче 19-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото: ФК "Тобол"©
Встреча прошла в Туркестане и завершилась со счетом 4:2 в пользу костанайцев. Победа возвращала им первое место в КПЛ, с которого их накануне сместила "Астана", и им удалось этого добиться.
Первыми во встрече повели хозяева. На 16-й минуте счет открыл Темирлан Амиров. Но на 33-й его одноклубник Олжас Керимжанов все смазал, забив автогол.
На 56-й минуте Азат Нургалиев пробил пенальти, и в счете повели уже костанайцы. Им оставалось не пропустить. Но спустя еще 20 минут Амиров оформил дубль, сравняв счет.
"Тобол" вернулся на первое место в КПЛ, обгоняя "Астану" после 19 туров на одно очко.
В параллельном матче "Кайсар" со счетом 1:0 обыграл "Ордабасы". Автором единственного гола стал Максат Байжанов на 42-й минуте. Подробная статистика по этой ссылке. Клуб из Кызылорды остался на предпоследнем, 13-м месте в турнирной таблице, а шымкентцы опустились на пятое.
Напомним, что до 11 сентября КПЛ уходит на перерыв, связанный с выступлением клубов в еврокубках, а также с матчами национальных сборных.
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