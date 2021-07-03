Все междугородние и межрайонные перевозки внутри нашего региона разрешены. Об этом говорится в официальном сообщении, распространенным акиматом.

Фото из архива "НГ"

Приводим полный текст сообщения:

"В соответствии с пп.2 п.1 действующего Постановления Главного Государственного санитарного врача Костанайской области №18 от 01.07.2021 г. «О применении ограничительных карантинных мер на территории Костанайской области в связи с регистрацией случаев COVID-19» установлен запрет на движение междугородних/межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов).

Работа регулярных межрайонных (междугородних внутриобластных), внутрирайонных автобусных сообщений разрешается."

Таким образом, запрещены перевозки лишь между городами разных областей. Регулярные перевозки между районами и городами внутри Костанайской области продолжатся в прежнем режиме.

Напомним, новое постановление в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ подписал 1 июля. Оно начнет действовать с 00.00 5 июля.