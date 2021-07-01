Постановление главного государственного санитарного врача Костанайской области № 18 вступит в силу в 00:00 понедельника, 5 июля.

Как сообщил сегодня, 1 июля, на брифинге в ДСЭК (департамент санитарно-эпидемиологического контроля) главный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ, введение новых ограничений связано с увеличением роста заболевших КВИ в регионе, а также возвращением нашего региона в "желтую зону".

Пунктов из вышедшего сегодня же постановления главного санврача РК в областном документе нет. Как пояснил Даулетбаев, во-первых, его постановление было подписано раньше республиканского, а во-вторых, нет необходимости его дублировать, так как оно действует на весь Казахстан.

- В чем главное отличие постановления № 18 от предыдущих? - спросил корреспондент «НГ».

- Это работа по системе «Ashyq». Если предприниматели будут работать по этой системе, мы добьемся снижения распространения КВИ.

Даулетбаев уточнил - постоянно носить медицинскую маску жители региона не должны. Маски нужны только в общественных местах и местах массового скопления людей.

- В постановлении главного санврача РК сказано, что есть сферы, в которых работники должны быть вакцинированы или сдавать ПЦР-тесты каждые 7 дней. За счет каких средств будут делать тесты?

- Я думаю, что работодатели будут сами решать этот вопрос. В их интересах, чтобы работники работали. В любом случае мы должны провакцинироваться. В Интернете мы видим, в каких странах вакцинация идет хорошо - это Канада, Чили, Уругвай. У них выше 40% законченной вакцинации и заболеваемость падает. Я не знаю деталей, как они убедили людей. Но хотелось бы, чтобы ограничения быстрее сняли, как и у них. А у нас законченная вакцинация - всего 10%...

По темпам вакцинации Костанайская область в числе аутсайдеров, хуже - только в Мангистауской области.

- Медицинских работников хватает и, в принципе, они выполняют свою работу, - сказал главный санитарный врач области. - Если необходимо, всегда есть работники. Больше всего сейчас вакцинированы сотрудники силовых структур. Во-первых, там дисциплина, а во-вторых, скорее всего, сказалось, что они были на "передовой", видели, как заболевали коллеги. Там на 100% все провакцинировались.

- А это связано именно с дисциплиной или же больше с обязательной вакцинацией? Может, у них не было выбора...

- Обязательной вакцинации у нас нет. Это все добровольно. Среди медработников ведь тоже было много заболевших, люди посмотрели и это замотивировало их вакцинироваться. Если бы простой человек увидел, какие страдания у человека с КВИ... Он ведь даже не может просто вдохнуть, целый день лежит на одном боку... Еще раз добавлю - у нас нет групп, которым нужно обязательно вакцинироваться. Если ты не вакцинирован, делай ПЦР-тест, но раз в 7 дней.

- В первом пункте республиканского постановления, в перечне отраслей, в которых работники должны либо вакцинироваться, либо делать тесты, есть фраза «и иные объекты». Что здесь имелось ввиду?

- Иные объекты, которые оказывают услуги населению. Специфика же разная в каждом регионе. Но если объект оказывает услуги населению, то он должен провакцинировать своих сотрудников, либо чтобы они сделали ПЦР-тесты.

- Какие причины могут быть, чтобы не делать прививку?

- Это беременность, кормление грудью, аллергические реакции на компоненты вакцины, но там не все реакции запрету подлежат. А вообще это все прописано у врачей. Также люди, переболевшие КВИ, в течение трех месяцев после болезни.

- Правда ли, что в сентябре не допустят к занятиям студентов, которые не привились, и школьников, чьи родители не привиты?

- По родителям в постановлении ничего не сказано, по студентам у нас тоже ничего нет.

Как пояснил Даулетбаев, постановление № 18 в первую очередь, касается тех объектов, которые не работают в программе «Ashyq». А для тех, кто работает в этой программе, условия улучшились.

- Но есть объекты, которые в программу «Ashyq» не вошли - это крытые рынки, продуктовые и непродуктовые, для которых вводится запрет на работу в выходные дни. И ТРЦ, но рассматривается вопрос об их введении в программу, в первую очередь в Нур-Султане и Алматы, а потом и по всей республике. Мы ожидаем, что уже в начале следующей недели этот вопрос будет решен. И если ТРЦ также войдут в «Ashyq», то их работа также будет осуществляться без ограничений - во все дни недели.

Рынки на открытом воздухе пока работают без ограничений и в выходные. Для продавцов в продуктовых магазинах требуется обязательное ношение масок и перчаток, других продавцов это не касается. Но работа магазинов никак не ограничена.

- То есть, магазины, площадь которых меньше 500 кв. м, продолжат работать на выходных, ограничения касаются только ТРЦ и Термапарка - его наполняемость не более 50% и нельзя работать в субботу, а если по программе «Ashyq», то без ограничений по времени и в штатном режиме, но с соблюдением соцдистанции и наполняемости, - пояснил Даулетбаев.

Парикмахерские будут работать по выходным по предварительной записи, как и сейчас.

Для подключения к проекту «Ashyq», предпринимателям нужно обратиться в палату предпринимателей «Атамекен».

- Эта программа работает для предпринимателей, чтобы они могли работать в условиях карантинных ограничений даже в "красной" зоне, - пояснил главный санврач области. - Для населения это хорошо - приходя в заведение, которое работает по системе «Ashyq», они будут не полностью, конечно, уверены, потому что у нас не все люди обследованы, но они хотя бы будут ограждены от тех людей, которые «красные» - заведомо больные, у которых ПЦР-плюс, и «желтые», которые были в контакте с больными КВИ. Так как эти люди зачастую не соблюдает домашний режим в 14 дней карантина, мы преграждаем им путь в места массового скопления.

Внутриобластные и межобластные автобусные перевозки приостановлены, так как люди находятся долгое время в закрытом помещении и если там находится больной человек, возрастает вероятность заражения. Это значит, что автовокзалы будут закрыты до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.

Ограничений на работу городского общественного транспорта пока что нет.

- Вот все постоянно задают вопрос - неужели в выходные дни вирус ведет себя более активно? - прокомментировал Даулетбаев суть ограничений по субботам и воскресеньям. - Просто в эти дни большинство людей не работает и, соответственно, в общественном транспорт, в ТРЦ, общепите образуется массовое скопление людей - все стараются сделать свои дела или просто выйти погулять именно в эти дни.

- Почему возникла необходимость остановить автобусное сообщение при том, что поезда продолжают ходить?

- Поезда ходят, потому что в них также сейчас внедряется система «Ashyq». С автовокзалами немного труднее - «Атамекен» хочет, чтобы это было более действенно, не для галочки. Надо понимать, что если мы внедрили, у человека должны быть гарантии, что у него минимальный шанс заразиться.

- Ограничения на внутри- и межобластные перевозки как-то согласовывались с перевозчиками? Они ведь ранее постоянно жаловались на то, что их деятельность и бизнес приходит в упадок из-за ограничений и конкуренции с нелегалами?

- Нет, не согласовывались. Да, я знаю, они жаловались и в администрацию президента на то, что терпят убытки. Но все-таки для нас важнее здоровье людей, а не только экономические вопросы.