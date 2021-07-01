Завтра, 2 июля, в 22:00 матчем в Санкт-Петербурге стартует второй раунд стадии плей-офф чемпионата Европы по футболу - 1/4 финала.

Путевку в полуфинал на «Газпром Арене» разыграют сборные Швейцарии и Испании. Также четвертьфинальные матчи 3 и 4 июля пройдут на полях мюнхенской «Альянц Арены», бакинского стадиона «Олимпийский» и римского «Олимпико».

Впервые в истории чемпионатов Европы ни одна из сборных, выступавших в полуфинале прошлого ЕВРО, не вышла в 1/4 финала. Чемпионы ЕВРО-2016 португальцы проиграли бельгийцам (0:1), выступавшие в финале французы уступили по пенальти швейцарцам, немцы не смогли забить англичанам (0:2), а уэльсцы были разгромлены датчанами (0:4).

Предлагаем расписание матчей 1/4 финала и прямых трансляций в эфире телеканалов (начало матчей указано по костанайскому времени):

2 июля

22:00 - Санкт-Петербург. Швейцария - Испания («Qazaqstan», «Qazsport», «Россия»);

3 июля

01:00 - Мюнхен. Бельгия - Италия («Qazaqstan, «Россия»);

22:00 - Баку. Чехия - Дания («Qazaqstan», «Qazsport», «Россия»);

4 июля

01:00 - Рим. Украина - Англия («Qazaqstan», «Qazsport», «Россия»).

Полуфинальные пары, матчи которых пройдут 7-го и 8 июля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли», составят соответственно победители противостояний Швейцария - Испания и Бельгия - Италия, а также Чехия - Дания и Украина - Англия.