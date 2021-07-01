В лондонском пригороде Уимблдоне проходит Открытый чемпионат Великобритании по теннису «Уимблдон-2021» - старейший турнир престижной серии «Большого шлема», проводящийся с 1877 года, а с 1988 года являющийся единственным из четырех турниров этой серии, проходящим на травяных кортах.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина успешно преодолела два круга турнира "Уимблдон" / Фото ktf.kz

Успешно стартовала на кортах Уимблдона первая женская ракетка Казахстана Елена Рыбакина, поднявшаяся в рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация) на 20-е место в одиночном разряде. В первом круге (1/64 финала) казахстанка, посеянная на турнире под 18-м номером, в двух сетах уверенно выиграла у французской теннисистки Кристины Младенович (59-е место в рейтинге WTA) - 6:2, 6:0. Также двух сетов хватило Рыбакиной для победы во втором круге (1/32 финала) над американкой Клэр Лиу - 6:4, 6:4.

Соперницей Рыбакиной в третьем круге станет победительница пары Мария Саккари (Греция) - Шелби Роджерс (США).

Первый круг успешно преодолела еще одна казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (43-е место в рейтинге WTA), переигравшая в двух сетах Цветану Пиронкову из Болгарии - 6:3, 6:1. Во втором круге она встретится с победительницей матча между испанками Паулой Бадосой и Аленой Большовой.

А вот третья казахстанская теннисистка Зарина Дияс проиграла в стартовом матче Анастасии Севастовой из Латвии - 4:6, 1:6.

В мужском одиночном разряде жребий свел казахстанских теннисистов Александра Бублика (38-е место рейтинга ATP) и Михаила Кукушкина (105-е место) уже в первом раунде. Сильнее оказался Бублик - 6:4, 6:2, 6:1. Во втором круге его соперником станет болгарский теннисист Григор Димитров.

Александр Бублик прошел во второй круг Уимблдонского турнира / Фото ktf.kz

Кроме этого, казахстанские теннисисты будут представлены на «Уимблдоне» в женском и мужском парных разрядах. За выход во второй раунд у мужчин казахстанцы Александр Бублик и Александр Недовесов сыграют против Пабло Куэваса (Уругвай) и Адриана Маннарино (Франция), а Андрей Голубев вместе с Робином Хасе из Нидерландов выйдет на корт против пары Марсело Демолинер (Бразилия) / Сантьяго Гонсалес (Мексика).

Матчи первого раунда женского парного разряда с участием казахстанских теннисисток выглядят следующим образом: Галина Воскобоева (Казахстан) / Виталия Дьяченко (Россия) - Се Шувэй (Китайский Тайбэй) / Элизе Мертенс (Бельгия), Зарина Дияс (Казахстан) / Арина Родионова (Австралия) - Тимея Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция), Елена Рыбакина (Казахстан) / Анастасия Павлюченкова (Россия) - Елена Веснина (Россия) / Вероника Кудерметова (Россия) и Юлия Путинцева (Казахстан) / Анна Калинская (Россия) - Саманта Стосур (Австралия) / Коко Вандевеге (США).