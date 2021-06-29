Турнир среди кадетов 16-17 лет и юниоров 18-19 лет проходил 25-29 июня в Павлодаре. В тяжелом весе (до 130 кг) костанаец Мейржан САБИГИН занял 1 место среди юниоров, выполнив норматив мастера спорта РК.

На первом месте Мейржан Сабигин – чемпион турнира в весе до 130 кг в категории но ги

- Первые схватки выиграл по баллам, в третьей сделал болевой приём «американо», - рассказал чемпион в разделе но ги, спортсмен команды QAZAQ BATYRY QOSTANAY.

Раньше Сабигин занимался хоккеем, но стал развиваться в борьбе, придя к старшему тренеру Костанайской области, чемпиону мира по грэпплингу Мурату Бермухамбетову. На кубке РК Мейржан выступил и в разделе ги (в кимоно), но в финальной схватке у костанайскойго тяжеловеса порвался рукав куртки. Судья дал на замену 2 минуты, но другую куртку найти не удалось, поэтому объявил дисквалификацию. В итоге в ги Сабигин стал обладателем серебряной медали.

На этом же турниры нормативы мастеров спорта выполнили юниоры Али Бекиш (QAZAQ BATYRY, 66 кг, 1 место в категории ги) и Рамазан Абдрахимов (Костанай Nomad, 84 кг, 1 место ги, 2 место но ги).

Команда Костанайской области по грэпплингу UWW

Призерами в сборной Костанайской области стали: Нурбек Лензатов - 69 кг, 1 место ги (QAZAQ BATYRY), Алисултан Успанов - 63 кг, 3 место ги (QAZAQ BATYRY), Александр Волков - 77 кг, 3 место ги (Меныдкаринский р-н), Бувайсар Бисултанов - 77 кг, 3 место ги, 2 место но ги (QAZAQ BATYRY), Азат Ержанов - 85 кг, 3 место ги (Костанай ММА), Эльдар Мусагалиев – 92 кг, 2 место ги, 3 место но ги (Мендыкаринский р-н), Максат Сарсекеев - 71 кг, 2 место ги, 2 место но ги (QAZAQ BATYRY), Саян Тастанов – 76 кг, 3 место ги (Костанай ММА).

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области