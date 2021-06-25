В субботу, 26 июня, стартует плей-офф чемпионата Европы по футболу, а первая стадия - 1/8 финала продлится до 29 июня. Каждый день будут проводиться по два матча.

После группового этапа ЕВРО-2020 из 24 стартовавших в финальной стадии команд по итогам группового турнира продолжат борьбу 16 сборных.

По регламенту чемпионата, в 1/8 финала попали по две лучшие сборные из каждой из шести групп и четыре сильнейших из числа команд, занявших третьи места.

Первые места в своих группах заняли сборные Италии, Бельгии, Нидерландов, набравшие максимальное количество очков - по 9, а также Англии (7), Швеции (7) и Франции (5).

Со вторых мест в плей-офф вышли сборные Уэльса (4), Дании (3), Австрии (6), Хорватии (4), Испании (5) и Германии (4).

При составлении рейтинга команд, которые выходили в 1/8 финала с третьих мест, учитывались набранные очки, разность мячей и количество забитых голов.

Рейтинг команд выглядит следующим образом: 1. Португалия - (4; 7-6), 2. Чехия - (4; 3-2), 3. Швейцария - (4; 4-5), 4. Украина - (3, 4-5), 5. Финляндия - (3; 1-3), 6. Словакия - (3; 2-7).

В результате к неудачникам чемпионата сборным Турции (0), России (3), Северной Македонии (0), Шотландии (1), Польши (1) и Венгрии (2), добавились сборные Финляндии и Словакии.

Матчи 1/8 финала пройдут в семи города. Но, если «Уэмбли» (Лондон, Англия), как и «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия), стали двумя стадионами, которые примут более чем одну игру на выбывание, то остальные шесть стадионов - «Йохан Кройф Арена» (Амстердам, Нидерланды), «Пушкаш Арена» (Будапешт, Венгрия), «Олимпико» (Севилья, Испания), «Паркен» (Копенгаген, Дания), «Национал» (Бухарест, Дания) и «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия), на которых пройдут встречи 1/8 финала, попрощаются с ЕВРО.

Формат матчей привычный - если по истечении 90 минут не будет выявлен победитель, назначается дополнительное время из двух 15-минутных таймов, а затем, в случае необходимости, серия послематчевых пенальти.

Болельщики смогут посмотреть все игры континентального первенства в прямом эфире на двух казахстанских телеканалах - «Qazaqstan» и «Qazsport», а также на российских каналах «Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ»

Предлагаем расписание матчей 1/8 финала и прямых трансляции матчей в эфире телеканалов (с указанием начала матча по костанайскому времени):

26 июня

22:00 - Амстердам. Уэльс - Дания («Qazaqstan», «Россия 1»)

27 июня

01:00 - Лондон. Италия - Австрия («Qazsport», Первый канал)

22:00 - Будапешт. Нидерланды - Чехия («Qazaqstan», Первый канал)

28 июня

01:00 - Севилья. Бельгия - Португалия («Qazsport», Первый канал)

22:00 - Копенгаген. Хорватия - Испания («Qazaqstan», «Матч ТВ»)

29 июня

01:00 - Бухарест. Франция - Швейцария («Qazsport», «Россия 1»)

22:00 - Лондон. Англия - Германия («Qazaqstan», Первый канал)

30 июня

01:00 - Глазго. Швеция - Украина («Qazsport», «Россия 1»).

В четвертьфинальных матчах, которые пройдут со 2 по 4 июля, встретятся победители пар:

Франция / Швейцария - Хорватия / Испания,

Бельгия / Португалия - Италия / Австрия,

Уэльс / Дания - Нидерланды / Чехия,

Швеция / Украина - Англия / Германия.