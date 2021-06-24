Матчи XVII тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги проходили два дня, причем занимавший вторую строчку в турнирной таблице «Тобол» играл на день позже лидирующей «Астаны».

Дмитрий Мирошниченко (справа) выводит «Тобол» вперед / Cкриншот трансляции

Не знавшая поражений в чемпионате «Астана» уступила в домашнем матче шымкентскому «Ордабасы», и у «Тобола» появился шанс догнать лидера по набранным по очкам в случае гостевой победы над «Кайсаром». Замыкавшие до прошлого тура турнирную таблицу кызылординцы сенсационно обыграли «Каспий» на выезде (4:2) и улучшили свое положение. Дополнительный интерес к матчу подогревал и такой факт, что не проигрывавший дома «Тоболу» с 2017 года «Кайсар» в июне возглавил экс-наставник костанайского клуба Владимир Никитенко.

«Тобол» активно начал встречу и забил быстрый гол. На 13-й минуте после подачи Асхата Тагыбергена при розыгрыше углового удара Сергей Малый ударом в касание из пределов вратарской площадки перевел мяч в сетку ворот Нурымжана Салайдина. Уже через четыре минуты «Кайсар» мог сравнять счет, но после прострела капитана команды Максата Байжанова с левого фланга Арман Кенесов в падении с линии вратарской площадки пробил над перекладиной. А еще через минуту литовский нападающий хозяев Каролис Лаукжямис справа с подступов к штрафной площади пробил в дальний верхний угол ворот, но Александр Мокин в красивом прыжке отбил мяч. А вот на 27-й минуте после подачи слева Байжанова при розыгрыше штрафного удара Мокин в прыжке выбил мяч кулаком прямо на ногу черногорского полузащитника «Кайсара» Йована Чадженовича, который из центра штрафной площади поразил ворота. До перерыва больше опасных моментов не было.

В самом начале второго тайма Байжанов после подачи справа ударом головой из центра штрафной площади опасно пробил рядом с левой стойкой ворот «Тобола». На исходе часа игры лучший бомбардир «Тобола» сербский нападающий Неманья Николич, получив передачу справа от Дмитрия Мирошниченко, пробил с разворота из района 11-метровой отметки в правый нижний от вратаря угол ворот, но голкипер в падении забрал мяч.

А на 63-й минуте только что вышедший на замену и надевший капитанскую повязку Азат Нургалиев при розыгрыше углового удара подал мяч слева во вратарскую площадку, откуда по воротам хозяев пробил Султан Абилгазы. Салайдин справился с этим ударом, но находившийся у правой штанги Мирошниченко добил мяч в ворота. На 74-й минуте гостям удалась атака с многочисленными поперечными передачами, и после паса Николича в штрафной площади Нургалиев слета пробил по воротам. Голкипер отбил мяч перед собой, но подоспевший Роман Асранкулов, не дав тому опуститься на газон, так же слета добил его в ворота. Вышедшие на замену Серикжан Мужиков и грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе могли довести счет до разгромного, но их ударам не хватило точности.

Роман Асранкулов (№3) ставит точку в матче с «Кайсаром» / Cкриншот трансляции

Одержав гостевую победу со счетом 3:1, «Тобол» не только догнал «Астану» по набранным очкам (по 38), но и опередил ее по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Третью строчку в таблице с отставанием в пять очков занимает «Кайрат», разгромивший на своем поле «Каспий» (5:1). Четвертым идет «Акжайык», впервые в сезоне сыгравший вничью, принимая на своем поле «Шахтер» (1:1).