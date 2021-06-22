Далеко за полночь групповой этап чемпионата Европы по футболу завершали участники группы «В», в которой играла и сборная России.

Гол Артема Дзюбы (№ 22) с пенальти не спас сборную России от разгрома в матче со сборной Дании / Фото sport-express.ru

Для сборной России, занимавшей после двух туров вторую строчку в турнирной таблице и опережавшей финнов по результату очного поединка, матч третьего тура со сборной Дании стал решающим в решении вопроса выхода в плей-офф ЕВРО-2020. Даже ничья с датчанами, которые не набрали ни одного очка, давала россиянам весьма высокие шансы на выход в 1/8 финала.

Считавшиеся все же фаворитами матча в Копенгагене датские футболисты первые полчаса игры провели в атаках, но первый удар по воротам Сафронова нанесли лишь на 29-й минуте, когда Пьер-Эмиль Хейбьерг неточно пробил метров с 30-ти.

Хорошо защищавшиеся россияне все же допустили оплошность в обороне ближе к перерыву. На 37-й минуте Хейбьерг сделал хорошую передачу оставшемуся без присмотра Миккелю Дамсгору и тот открыл счет обводящим ударом метров с 20-ти.

На исходе часа игра сборная России оказалась в практически безвыходном положении, когда Роман Зобнин нерасчетливо отдал пас голкиперу, а Юссуф Поульсен перехватил передачу и с близкого расстояния забил второй гол.

После второго пропущенного гола наставник российской сборной Станислав Черчесов выпустил на поле сразу четверых свежих игроков и одного из них - Магомеда Оздоева - в одной из атак завалили на газон в штрафной площади сборной Дании. Гол с пенальти Артема Дзюбы возродил интригу, но датчане не переставая шли вперед большими силами. И на 79-й минуте Андреас Кристенсен из-за пределов штрафной площади сильно и точно пробил под перекладину. А три минуты спустя счет уже стал разгромным для российских футболистов - Йоахим Мехле после передачи Хейбьерга поразил ворота ударом с линии штрафной площади. Уступив со счетом 1:4, сборная России поменялась местами в турнирной таблице с датчанами, пустив их в 1/8 финала со второго места, а сама лишилась всяческих шансов выйти из группы, заняв в ней четвертое.

Сборная Бельгии, одной из первых гарантировавшая себе выход в плей-офф, продолжила длившуюся с учетом отборочных игр 12-матчевую победную серию и в поединке со сборной Финляндии в Санкт-Петербурге.

Автогол вратаря сборной Финляндии Лукаса Градецки стал шестым на ЕВРО-2020 / Фото sport-express.ru

Сил сдерживать бельгийский напор в этом поединке у впервые пробившихся на ЕВРО финских футболистов хватило на 75 минут, после чего голкипер сборной Финляндии Лукас Градецки при розыгрыше углового после удара головой Томаса Вермалена помешал мячу, попавшему в перекладину, отскочить в поле, переправив его рукой в сетку ворот - очередной автогол. А вскоре бельгийцы вновь праздновали взятие ворот - Кевин де Брейне сделал пас находившемуся в штрафной площади Ромелу Лукаку, который развернулся и пробил в нижний угол.

Сегодня в час ночи начнутся матчи третьего тура в группе «D», в которых сборная Хорватии в Глазго сыграет с командой Шотландии, а в Лондоне сборные Чехии и Англии выяснят, кто из них станет первой командой в группе.