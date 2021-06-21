У кого отключат свет на этой неделе в Костанае?
21 июня 2021, 10:09 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети опубликовала пресс-служба ТОО "ЭПК-forfait" на своем сайте. Техническое обслуживание подстанции станет причиной отключения электроэнергии у потребителей с 21 по 25 июня в одном из районов областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
Отключение в этот период коснется абонентов:
ТП-544 (техническое обслуживание)
с 21 по 25 июня с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Ленинградская 5/1-5/9, 7/1-7/15,
- ул. Сибирская 37-69, 43/1-43/14, 41/1-41/11,
- ул. Садовая 4/1-4/6, 6/1-6/5, 86/2-86/8,
- ул. К. Маркса 10/2-10/10, 12/3-12/10, 3-24, 18/2,20/1,20/3.
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