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У кого отключат свет на этой неделе в Костанае?

21 июня 2021, 10:09 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети опубликовала пресс-служба  ТОО "ЭПК-forfait" на своем сайте. Техническое обслуживание  подстанции станет причиной отключения электроэнергии у потребителей с 21 по 25 июня  в одном из районов областного центра.

 Иллюстративное фото pixabay.com

Отключение в этот период коснется абонентов:

ТП-544 (техническое обслуживание)

с 21 по 25 июня с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Ленинградская 5/1-5/9, 7/1-7/15,
  • ул. Сибирская 37-69, 43/1-43/14, 41/1-41/11,
  • ул. Садовая 4/1-4/6, 6/1-6/5, 86/2-86/8,
  • ул. К. Маркса 10/2-10/10, 12/3-12/10, 3-24, 18/2,20/1,20/3.