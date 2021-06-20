Результаты матчей девятого игрового дня группового этапа чемпионата Европы по футболу также, как и предыдущего, не назвал сборную, пополнившую состав участников плей-офф.

Венгерскому защитнику Аттиле Фиоле (№5) не смогли помешать открыть счет защитники сборной Франции Преснель Кимпембе (№3) и Рафаэль Варан (№4) / Фото footboom.com

В группе «F» действующие чемпионы мира - французы - намеревались легко решить судьбу путевки в плей-офф в поединке со сборной Венгрии. Однако более чем в 30-градусную жару хозяева «Пушкаш Арены» в Будапеште при поддержке 56 тысяч зрителей не собирались сдаваться без боя. Даже понеся на 26-й минуте первую потерю - капитан сборной Адам Салай получил тепловой удар - футболисты Венгрии оттесняли игру от своих ворот и проводили редкие, но острые выпады на половину поля сборной Франции, в составе которой упускали свои моменты Карим Бензема, Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе. Перед самым перерывом на второй компенсированной минуте крайний защитник Аттила Фиола на левом фланге при помощи Ролланда Саллаи обыграл Бенжамена Павара, ворвался в штрафную площадь и точно пробил с угла вратарской площадки под французским голкипером Уго Льорисом в ближний угол.

Лишь в середине второго тайма у французов получилось вскрыть оборону венгров. На 66-й минуте Льорис перехватил подачу Саллаи и начал быструю атаку, пробив далеко на половину поля соперника, где мяч подхватил Мбаппе, переиграл двух защитников и сделал прострел низом во вратарскую площадку. От ноги Поля Погба мяч отлетел Гриззману и тот не промахнулся - 1:1. Но большего французским футболистам сделать не удалось.

Победив еще 15 лет назад сборную Португалии на чемпионате мира-2006 в Германии, немецкие футболисты только выигрывали у «европейских бразильцев» (одно из прозвищ португальской сборной). Не стал исключением и матч группы «F» на «Альянц Арене» в Мюнхене.

Автор двух результативных прострелов Робин Госенс (№20) отличился и сам, забив четвертый гол в ворота сборной Португалии / Фото championat.com

Правда счет в нем открыли действующие чемпионы Европы и сделал это не кто иной, а Криштиану Роналду. На 15-й минуте Бернарду Силва, к которому отскочил мяч после розыгрыша углового удара у ворот сборной Португалии, сделал длинный заброс на левый край Диогу Жоте, а тот, выйдя один на один с Мануэлем Нойером, отдал пас направо Роналду, который поразил пустые ворота. Таким образом Роналдо упрочил собственный рекорд ЕВРО (12 голов) и забил 107-й мяч за свою сборную, что на два гола меньше, чем у рекордсмена мира по этому показателю Али Даеи из Ирана.

Через двадцать минут вновь забили португальцы, но на этот раз в свои ворота. А автором стал Рубен Диаша, срезавший мяч в ворота Руя Патрисиу после сильного прострела Робина Госенса. Еще через четыре минуты сборная Германии вышла вперед благодаря… автоголу. На этот раз прострел Йозуа Киммиха прервал Рафаэль Геррейру, отправив мяч в сетку собственных ворота. И уже на этом ЕВРО забито пять автоголов - своеобразный рекорд чемпионатов.

В втором тайме немцы забили еще два гола сами. На 51-й минуте Госенс получил мяч слева и снова сделал прострел в центр на Кая Хаверца, который опередил Диаша и переправил мяч в сетку. А на 60-й минуте уже сам Госенс замкнул головой навес Киммиха с правого фланга.

Чемпионов Европы от разгрома спас Жота, при розыгрыше штрафного удара поразивший ворота с близкого расстояния после сброса Роналду от противоположной штанги.

Этот матч с шестью голами стал пока самым результативным на ЕВРО.

Установившие в первом туре рекорд чемпионатов Европы по количеству передач - 917, из которых 830 оказались точными, но так и не забившие сборной Швеции (0:0) испанские футболисты и в матче со сборной Польши в Севилье на поле стадиона «Олимпико» владели инициативой и имели значительное территориальное преимущество. А в середине первого тайма забили и первый свой гол на чемпионате. На 25-й минуте Херард Морено вошел в штрафную площадь с правого фланга, а получивший от него прострельную передачу Альваро Мората, опередив защитника, переправил мяч в нижний угол ворот.

Испания - Польша (1:1): Роберт Левандовски сравнивает счет ударом головой / Фото sport-express.ru

Загнанные в угол поляки сумели восстановить равновесие в начале второго тайма. На 54-й минуте Камиль Южвяк навесил справа на дальнюю штангу, где Роберт Левандовски выиграл борьбу у Эмерика Ляпорта и точно сбросил мяч в дальний угол.

Не прошло и трех минут, как после атаки по левому краю и после прострела Морено польский полузащитник Якуб Модер в штрафной площади нарушил правила на Морено. Пострадавший сам пробил пенальти, но попал в штангу, Мората при добивании не попал в створ ворот, а сборная Испании второй матч завершила вничью, запутав турнирную ситуацию в группе «Е».

Сегодня в 22:00 начнутся два матча в группе «А» Швейцария - Турция и Италия - Уэльс, в которых решится судьба еще одной путевки в плей-офф. Как известно, сборная Италии уже обеспечила себе место в 1/8 финала.