В матче XVI тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» принимал в Костанае талдыкорганский «Жетысу».

Фото ФК "Тобол"

Матч впервые после долгого перерыва, практически с весны 2019 года, прошел на стадионе «Центральный».

Накануне встречи костанайский клуб покинул его главный тренер Григорий Бабаян, перешедший в тренерский штаб московского ЦСКА. Исполняющим обязанности главного тренера в «Тоболе» назначен казахстанский специалист Александр Москаленко, работающий в костанайской команде с января 2020 года. В 2019 году Москаленко возглавлял молодежную сборную Казахстана, которая на старте отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года среди молодежи обыграла на выезде сборные Фарерских островов (3:1) и Черногории (2:1).

Исполняющий обзанности главного тренера "Тобола" Александр Москаленко / Фото fctobol.kz

Если «Тобол» ведет в этом чемпионате борьбу за золотые медали, то его соперник решает противоположные задачи - пытается уйти подальше от зоны вылета. Напомним, в матче первого круга в Талдыкоргане победу праздновал «Тобол» (2:0).

В этот раз игроки костанайского клуба уверенно начали встречу под руководством нового тренера, с первых минут завладев инициативой. Но на 19-й минуте после розыгрыша углового удара у ворот гостей, талдыкорганцы провели быструю контратаку, завершившуюся после передачи на правый край выходом практически один на один с голкипером Аслана Адиля. Аслан в падении из-под ноги подоспевшего Руслана Валиуллина с угла вратарской площадки поразил дальний нижний угол ворот - 0:1.

Хозяева быстро оправились от потрясения и смогли сравнять счет на 33-й минуте, когда после удара Асхата Тагыбергена слева из-за пределов штрафной площади в дальний нижний угол вратарь гостей Михаил Голубничий не смог удержать мяч, а тот, залетев ему за спину, закружился на месте в считанных сантиметрах от штанги, а затем был накрыт со второй попытки голкипером.

Лучшего бомбардира "Тобола" Неманью Николича плотно опекали игроки "Жетысу"

Но буквально в следующей атаки костанайские футболисты заработали 11-метровый штрафной удар за снос своего капитана Азата Нургалиева в штрафной площади Дамиром Даутовым. Пенальти реализовал лучший бомбардир «Тобола» сербский нападающий Неманья Николич.

Едва начался второй тайм, как хозяева поля заработали еще один пенальти, и вновь за снос Нургалиева, который на 47-й минуте выбежал слева один на один с Голубничим, и был остановлен им на углу вратарской площадки. Сам пострадавший и реализовал второй пенальти.

До конца встречи «Тобол» продолжал владеть инициативой, и вполне мог забить с игры, но счет больше не изменился.

Фото ФК "Тобол"

Волевая победа костанайского клуба позволила сохранить ему трехочковое отставание от лидирующей «Астаны», одержавшей накануне гостевую победу над «Атырау» (2:0).

Фото ФК "Тобол"