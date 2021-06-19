Республиканские соревнования по мини-футболу среди ветеранов, в том числе и чемпионаты Казахстана, довольно часто проводятся в нашей стране. Однако все они предназначались ранее для спортсменов двух возрастных групп - 40-49 лет и 50 лет и старше.

На поле команды ветеранов Актау и Астраханского района Акмолинской области

Чемпионат Казахстана среди ветеранов в возрасте 60 лет и старше стал первым в истории футбола Казахстана. Он организован по инициативе ветерана костанайского футбола преподавателя физической культуры Костанайского колледжа автомобильного транспорта Газиза Нургалиева и ОЮЛ «Футбольный союз Костанайской области».

В турнире, матчи которого проходят в Костанае на стадионе «Жастар», принимают участие команды из Актау, Актобе, Атбасара, Астраханского района Акмолинской области, Костаная, Нур-Султана и Рудного.

На открытии турнира вице-президент Футбольного Союза Костанайской области Болат Искаков зачитал приветствие президента лиги ветеранов футбола Казахстана Республики Казахстан Сеильды Байшакова. В нем в частности говорится: «Проведение в Костанае чемпионата Казахстана среди ветеранов - это большое доверие любителям футбола и региональной федерации, которая регулярно проводит в Костанайской области турниры республиканского масштаба.

Мини-футбол - это одна из наиболее демократичных игровых дисциплин в спорте, доступная для спортсменов любого возраста. В этом году мы уже провели чемпионаты среди спортсменов других возрастов, показавшие, что заметно расширилась география их участников.

Не сомневаюсь, что чемпионат в Костанае пройдет на высоком уровне и будет способствовать дальнейшей популяризации нашего вида спорта, а также порадует захватывающей борьбой, оставив в нашей памяти яркие воспоминания на долгие годы.

Желаю всем участникам чемпионата здоровья, интересной и честной борьбы».

Поздравил участников с началом соревнований, пожелав им здоровья и красивой игры, и легендарный казахстанский футболист Нурбол Жумаскалиев, являющийся ныне спортивным директором футбольного клуба «Тобол».

Сборная ветеранов футбола (60+) Костаная с Нурболом Жумаскалиевым

Команды на предварительном этапе разбиты на две подгруппы, по результатам игр в которых определятся участники полуфинальных поединков.

Полуфиналы и финал, а также матчи за пятое-седьмое места, пройдут в воскресенье, 20 июня. Начало игр в 11:00. В 13:00 состоится встреча за третье место, а финал начнется в 14:00.