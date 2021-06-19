Никто из участников трех матчей восьмого игрового дня группового этапа чемпионата Европы по футболу не смог пока пополнить число команд, гарантировавших себе выступление в плей-офф.

Словакам (в белой фоме) не удалось уйти от поражения сборной Швеции / Фото eurosport.ru

Порадовавшие своих болельщиков в первом туре сборные Швеции и Словакии в очном поединке на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге пытались укрепить свои позиции в группе «Е». В первом тайме команды практически ни в чем не уступали друг другу, не создав, правда, опасных моментов у ворот. После перерыва считавшиеся фаворитами этой встречи шведы стали чаще переводить игру на чужую половину поля, а остроту в атаках добавляли действия 21-летнего нападающего Александра Исака. На 77-й минуте он отправил к воротам соперника вышедшего на замену Робина Квайсона, которого снес словацкий голкипер Мартин Дубравка. Назначенный за это нарушение пенальти исполнил Эмиль Форсберг, пробивший точно в правый угол - 1:0. Шведы, прижатые словаками в концовке встречи к своим воротам, сумели удержать минимальную победу и стали очень близки к выходу в плей-офф.

Команды группы «D» сборные Чехии и Хорватии лишь один раз встречались до этого в официальных матчах, не выявив победителя на ЕВРО-2016 во Франции (2:2). В Глазго (Швейцария) на стадионе «Хэмпден Парк» действующие вице-чемпионы мира хорваты поставили себя в сложную ситуацию уже в первом тайме, пропустив гол с пенальти. На 37-й минуте во время борьбы за мяч в хорватской штрафной на «втором этаже» Деян Ловрен ударил локтем в лицо лучшему бомбардиру чехов Патрику Шику, после чего пострадавший, несмотря на идущую кровь из носа, реализовал 11-метровый штрафной удар, разведя мяч и голкипера по разным углам ворот и забив свой третий гол на этом ЕВРО.

Нападающий сборной Чехии забил уже три гола на ЕВРО / Фото eurosport.ru

На старте второго тайма Иван Перишич, получив мяч от Андрея Крамарича на левом фланге, ушел вправо и из пределов штрафной площади точно пробил в дальний верхний угол - 1:1. Чехи быстро пришли в себя после пропущенного гола и позволили хорватам заработать лишь одно очко.

Чуть позже в Лондоне состоялось продолжение старейшего в мире противостояния, берущего свое начало еще в XIX веке и насчитывающее 115 матчей, - поединок между сборных Англии и Шотландии, так же представлявших группу «D». Имеющие значительную разницу в классе команды, впервые в истории не смогли забить друг другу на «Уэмбли», повторив результат своего первого матча, состоявшегося в Шотландии в Глазго 11 ноября 1882 года.

Сборные Англии и Шотландии впервые сыграли 0:0 на «Уэмбли» / Фото eurosport.ru

Отметим, что сборная Шотландии в отборочном турнире к этому чемпионату была разгромлена в гостях сборной Казахстана (0:3), правда, затем взяла реванш дома (3:1).

А после двух туров все команды группы «D» по-прежнему сохраняют шансы на выход в плей-офф.

Сегодня пройдут матчи второго тура в группе «F», получившей название «группы смерти». В 19:00 в Будапеште на «Пушкаш Арене» начнется матч между сборными Венгрии и Франции, а в 22:00 на поле «Альянц Арены» в Мюнхене выйдут команды Португалии и Германии. В час ночи в Севилье на стадионе «Олимпико» закроет программу второго тура группового этапа чемпионата Европы матч Испания - Польша (группа «E»).