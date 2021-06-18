По итогам седьмого игрового дня определились еще два участника плей-офф чемпионата Европы по футболу.

Андрей Ярмоленко открывает счет в матче сборных Украины и Северной Македонии / Фото REUTERS

Программу дня открыли в Бухаресте (Румыния), на стадионе «Национал», неудачники первого тура - сборные Украины и Северной Македонии (группа «С»). Команды без разведки повели борьбу за мяч, в которой больше преуспела считавшаяся фаворитом украинская сборная с Андреем Ярмоленко и Романом Яремчуком на острие атак. Этот дуэт нападающих отличился в первом туре - в течение пяти минут они восстановили равновесие в матче с командой Нидерландов. И в поединке с северомакедонцами Ярмоленко и Яремчук с интервалом в пять минут заявили о превосходстве своей сборной. На 29-й Александр Караваев от угла вратарской площадки сделал точную передачу между защитниками и голкипером на дальнюю штангу на Ярмоленко, который переиграл бросившегося перекрывать ближний угол Столе Димитриевски, пробив под ним в дальний угол. А на 34-й минуте Ярмоленко сделал голевую передачу на ход Яремчуку, который убежал на рандеву с голкипером и пробил в нижний угол.

Второй тайм ознаменовался назначением двух пенальти - на 57-й минуте за грубую игру против Горана Пандева в ворота сборной Украины, а на 84-й минуте - в противоположные ворота за игру рукой при розыгрыше штрафного удара. И в обоих случаях на высоте оказались голкиперы. Правда, Эзджан Алиоски добил-таки отбитый украинским вратарем Георгием Бущаном мяч в ворота, а после удара Руслана Малиновского возможностей для изменения счета уже не было. В итоге 2:1 - первая победа сборной Украины на этом чемпионате и первая на ЕВРО после 11 июня 2012 года, когда дубль в ворота сборной Швеции оформил нынешний ее наставник Андрей Шевченко.

Сборная Дании, оставшаяся без своего лидера Кристиана Эриксена, который потерял в стартовом матче сознание из-за внезапной остановки сердца и был возвращен к жизни благодаря действиям его товарищей по команде и медиков, на родном стадионе «Паркен» в Копенгагене забила быстрый гол в ворота сборной Бельгии (группа «В»). На 2-й минуте Пьер-Эмиль Хейберг перехватил мяч вблизи штрафной площади соперника, сделал передачу на Юссуфа Поульсена, который сильно и точно пробил низом в дальний угол. А на 10-й минуте матч был остановлен - запланированную паузу посвятили Эриксену, все находящиеся на стадионе встали и зааплодировали. Первый тайм так и закончился с минимальным преимуществом датчан.

Паузу в игре сборных Дании и Бельгии посятили возвращенному к жизни датчанину Кристиану Эриксену / Фото twitter.com

Во второй половине на поле в составе сборной Бельгии появился Кевин де Брейне, который через десять минут после возобновления игры, получив передачу от ворвавшегося справа в штрафную площадь Ромелу Лукаку, перевел мяч дальше на Торгана Азара, спокойно поразившего пустые ворота. А на 70-й минуте при поддержке братьев Азар - Торгана и вышедшего на замену Эдена, начавшего атаку на правом фланге, де Брейне в касание пробил в левый нижний угол ворот, принеся вторую победу сборной Бельгии, которая стала вторым участником плей-офф.

Дензел Дюмфрис (№22) поспособствовал выходу сборной Нидерланов в плей-офф крупного турнира впервые после чемпионата мира 2014 года / Фото sport-express.ru

Также в 1/8 финала вышла сборная Нидерландов, без особых проблем переигравшая в Амстердаме сборную Австрии. После реализованного на 11-й минуте пенальти за снос в штрафной площади Дензела Дюмфриса нидерландцы старались переводить игру в более спокойное русло. А на 67-й минуте Дюмфрис, получив передачу слева от только что вышедшего на замену Дониэлла Малена, выведенного Депаем один на один с голкипером, но не ставшего пробивать, поставил победную точку в матче, оставив тем самым шанс на плей-офф в группе «С» сборной Украины, которой предстоит встретиться с австрийцами.