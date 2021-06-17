В программе V Молодежных спортивных игр РК, посвященных 30-летию независимости Казахстана, в Костанае, в Академии силовых видов спорта, прошли соревнования по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.

На помосте чемпион V Молодежный спортивных игр РК Алексей Чуркин

В турнире приняли участие спортсмены в возрасте от 15-ти до 23 лет со всех регионов республики, определявшие сильнейших в десяти мужских и десяти женских весовых категориях.

По итогам завершившихся соревнований сборная Костанайской области под руководством главного тренера Сергея Корщикова завоевала три призовых места, в том числе одно первое и два вторых.

Пьедестал почета в весовой категории до 81 кг

Чемпионом игр стал мастер спорта РК Алексей Чуркин, выступавший в весовой категории до 81 кг. Начинавший тренироваться в Аулиекольской районной ДЮСШ под руководством Юрия Крупского, костанайский атлет в сумме двух движений набрал 332 кг, вырвав штангу весом 145 кг и толкнув 187 кг. Чуркин на два килограмма опередил мастера спорта международного класса из Алматы Еламана Сейтказы - 330 (146+184) и на четыре килограмма еще одного алматинца мастера спорта РК Сергея Петровича - 328 (147+181), ставших призерами игр.

В марте на чемпионате РК Алексей Чуркин стал сильнейшим в весовой категории до 73 кг с результатом 310 (135+175) кг.

Серебряный призер Молодежных игр Анжела Мурзахметова

Серебряные награды Молодежных спортивных игр завоевали Анжела Мурзахметова, набравшая в весовой категории до 76 кг вторую сумму – 185 (85+100) кг, и мастер спорта международного класса Екатерина Алякина, выступавшая в весовой категории до 55 кг и показавшая результат 157 (72+85) кг.