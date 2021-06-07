У кого 8 июня отключат электроэнергию в Костанае?
7 июня 2021, 09:55 | ЖКХ
План отключения электроэнергии на завтра, 8 июня, опубликовала служба iKomek на своей странице в Instagram. По данным службы, завтра не будет света в одном из районов города с 10.00 до 18.00.
Иллюстративное фото Pixabay.com
Отключение коснется абонентов по следующим адресам:
- магазин "Ромашка",
- художественная школа по ул. ген. Арыстанбекова 3/1,
- сауна "Дарай".
Спальный сектор:
- ул. ген. Арыстанбекова, 3, 5.
Частный сектор:
- ул. ген. Арыстанбекова 8-26, 5/1, 5/5, 5/7, 15/2, 17/1, 21/1, 11/1, 21/2.
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