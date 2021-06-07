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У кого 8 июня отключат электроэнергию в Костанае?

7 июня 2021, 09:55 |  ЖКХ

План отключения электроэнергии на завтра, 8 июня, опубликовала служба iKomek на своей странице в Instagram. По данным службы, завтра не будет света в одном из районов города с 10.00 до 18.00.

Иллюстративное фото Pixabay.com

Отключение коснется абонентов по следующим адресам:

  • магазин "Ромашка",
  • художественная школа по ул. ген. Арыстанбекова 3/1,
  • сауна "Дарай".

Спальный сектор:

  • ул.  ген. Арыстанбекова, 3, 5.

Частный сектор:

  • ул. ген. Арыстанбекова 8-26, 5/1, 5/5, 5/7, 15/2, 17/1, 21/1, 11/1, 21/2.