ТВ и радио временно отключат в ряде областей Казахстана
О временном отключении телерадиовещания в Алматы и ряде областей Казахстана сообщили в "Казтелерадио", передает Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
Стало известно, что отключение будет на некоторых радиотелевизионных станциях Алматинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях а также в Алматы начнутся работы по демонтажу оборудования аналогового эфирного телевещания.
В ведомстве рассказали, что работы планируется проводить не более пяти дней в месяц в дневное время.
"В случае возникновения дополнительных вопросов вы можете обратится в call-center Общества по следующим номера. 8 8000 800 193 (с мобильного телефона звонок бесплатный) , +7(727) 2 581 500. Также можно отправить сообщение на электронный адрес abonent@otautv.kz", - добавили в "Казтелерадио".
График проведения работ
РТС "Алматы":
- 07 июня – 11 июня
- 12 июля – 16 июля
- 09 августа – 13 августа
РТС "Большой Шаган" (Алматинская область):
- 21 июня – 25 июня
РТС "Костанай":
- 21 июня – 25 июня
- 12 июля – 16 июля
- 16 августа – 19 августа
РТС "Лисаковск" (Костанайская область):
- 21 июня – 25 июня
- 26 июля – 30 июля
- 23 августа – 27 августа
РТС "Житикара" (Костанайская область):
- 14 июня – 18 июня
- 26 июля – 30 июля
- 16 августа – 20 августа
РТС "Узунколь" (Костанайская область):
- 07 июня – 11 июня
- 12 июля – 16 июля
- 09 августа – 13 августа
РТС "Шубулан" (Костанайская область):
- 07 июня – 11 июня
- 12 июля – 16 июля
- 02 августа – 06 августа
РТС "Петропаловск":
- 07 июня – 11 июня
- 12 июля – 16 июля
- 09 августа – 13 августа
РТС "Кишкенеколь" (Северо-Казахстанская область):
- 28 июня – 30 июня
- 01 июля – 02 июля
- 12 июля – 16 июля
- 02 августа – 06 августа
РТС "Николаевка" (Северо-Казахстанская область):
- 07 июня – 11 июня
- 26 июля – 30 июля
- 09 августа – 13 августа
РТС "Рузаевка" (Северо-Казахстанская область):
- 07 июня – 11 июня
- 26 июля – 30 июля
- 09 августа – 13 августа
РТС "Узунколь" (Северо-Казахстанская область):
- 28 июня – 30 июня
- 01 июля – 02 июля
- 12 июля – 16 июля
- 02 августа – 06 августа
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