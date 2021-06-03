О временном отключении телерадиовещания в Алматы и ряде областей Казахстана сообщили в "Казтелерадио", передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

Стало известно, что отключение будет на некоторых радиотелевизионных станциях Алматинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях а также в Алматы начнутся работы по демонтажу оборудования аналогового эфирного телевещания.

В ведомстве рассказали, что работы планируется проводить не более пяти дней в месяц в дневное время.

"В случае возникновения дополнительных вопросов вы можете обратится в call-center Общества по следующим номера. 8 8000 800 193 (с мобильного телефона звонок бесплатный) , +7(727) 2 581 500. Также можно отправить сообщение на электронный адрес abonent@otautv.kz", - добавили в "Казтелерадио".

График проведения работ

РТС "Алматы":

07 июня – 11 июня

12 июля – 16 июля

09 августа – 13 августа

РТС "Большой Шаган" (Алматинская область):

21 июня – 25 июня

РТС "Костанай":

21 июня – 25 июня

12 июля – 16 июля

16 августа – 19 августа

РТС "Лисаковск" (Костанайская область):

21 июня – 25 июня

26 июля – 30 июля

23 августа – 27 августа

РТС "Житикара" (Костанайская область):

14 июня – 18 июня

26 июля – 30 июля

16 августа – 20 августа

РТС "Узунколь" (Костанайская область):

07 июня – 11 июня

12 июля – 16 июля

09 августа – 13 августа

РТС "Шубулан" (Костанайская область):

07 июня – 11 июня

12 июля – 16 июля

02 августа – 06 августа

РТС "Петропаловск":

07 июня – 11 июня

12 июля – 16 июля

09 августа – 13 августа

РТС "Кишкенеколь" (Северо-Казахстанская область):

28 июня – 30 июня

01 июля – 02 июля

12 июля – 16 июля

02 августа – 06 августа

РТС "Николаевка" (Северо-Казахстанская область):

07 июня – 11 июня

26 июля – 30 июля

09 августа – 13 августа

РТС "Рузаевка" (Северо-Казахстанская область):

07 июня – 11 июня

26 июля – 30 июля

09 августа – 13 августа

РТС "Узунколь" (Северо-Казахстанская область):