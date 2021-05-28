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На каких АЗС выявили необоснованное повышение цен на бензин – список

28 мая 2021, 09:56 |  Государство

В Казахстане с начала года стоимость бензина АИ-92 резко возросла – в среднем на 12-13%. Территориальные подразделения Агентства по защите и развитию конкуренции РК провели анализ рынка в целях исключения возможных спекуляций и необоснованного роста цен на бензин АИ-92, передает Arnapress.kz.

Иллюстративное фото pixabay.com

Как сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства, в результате проведенной работы выявлены признаки ценового сговора в действиях розничных реализаторов бензина.

30 апреля текущего года антимонопольным органом в адрес розничных реализаторов бензина внесено 14 уведомлений по признакам антиконкурентных согласованных действий в части установления и поддержания цен на бензин АИ-92. Из них три АЗС – республиканские, это PetroRetail, Гелиос, Sinooil.

Костанайская область

  • ТОО PetroRetail (филиал),
  • ТОО "Гелиос" (филиал),
  • ТОО "Костанайнефтепродукт",
  • ТОО "Мунай Трейд kst",
  • ТОО Kst trade,
  • ТОО "Рудненская Топливная компания",
  • ТОО "Костанай Автогаз-7".
Также нарушения выявлены на 5 АЗС в Акмолинской области, 3 - в ВКО и 4 - в СКО.

Срок исполнения уведомления составляет 30 календарных дней со дня его получения. Неисполнение уведомления является основанием для проведения антимонопольного расследования.