На каких АЗС выявили необоснованное повышение цен на бензин – список
В Казахстане с начала года стоимость бензина АИ-92 резко возросла – в среднем на 12-13%. Территориальные подразделения Агентства по защите и развитию конкуренции РК провели анализ рынка в целях исключения возможных спекуляций и необоснованного роста цен на бензин АИ-92, передает Arnapress.kz.
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Как сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства, в результате проведенной работы выявлены признаки ценового сговора в действиях розничных реализаторов бензина.
30 апреля текущего года антимонопольным органом в адрес розничных реализаторов бензина внесено 14 уведомлений по признакам антиконкурентных согласованных действий в части установления и поддержания цен на бензин АИ-92. Из них три АЗС – республиканские, это PetroRetail, Гелиос, Sinooil.
Костанайская область
- ТОО PetroRetail (филиал),
- ТОО "Гелиос" (филиал),
- ТОО "Костанайнефтепродукт",
- ТОО "Мунай Трейд kst",
- ТОО Kst trade,
- ТОО "Рудненская Топливная компания",
- ТОО "Костанай Автогаз-7".
Срок исполнения уведомления составляет 30 календарных дней со дня его получения. Неисполнение уведомления является основанием для проведения антимонопольного расследования.
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