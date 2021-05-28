В Казахстане с начала года стоимость бензина АИ-92 резко возросла – в среднем на 12-13%. Территориальные подразделения Агентства по защите и развитию конкуренции РК провели анализ рынка в целях исключения возможных спекуляций и необоснованного роста цен на бензин АИ-92, передает Arnapress.kz.

Иллюстративное фото pixabay.com

Как сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства, в результате проведенной работы выявлены признаки ценового сговора в действиях розничных реализаторов бензина.

30 апреля текущего года антимонопольным органом в адрес розничных реализаторов бензина внесено 14 уведомлений по признакам антиконкурентных согласованных действий в части установления и поддержания цен на бензин АИ-92. Из них три АЗС – республиканские, это PetroRetail, Гелиос, Sinooil.

Костанайская область

ТОО PetroRetail (филиал),

ТОО "Гелиос" (филиал),

ТОО "Костанайнефтепродукт",

ТОО "Мунай Трейд kst",

ТОО Kst trade,

ТОО "Рудненская Топливная компания",

ТОО "Костанай Автогаз-7".

Также нарушения выявлены на 5 АЗС в Акмолинской области, 3 - в ВКО и 4 - в СКО.

Срок исполнения уведомления составляет 30 календарных дней со дня его получения. Неисполнение уведомления является основанием для проведения антимонопольного расследования.