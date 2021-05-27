Иностранцам надо встать на учет или выехать из Казахстана до 5 июня
Иностранцам, которые не урегулировали свой срок пребывания, необходимо встать на учет или выехать из страны. Об этом сообщает Управление миграционной службы Департамента полиции Костанайской области.
- До 5 июня иностранные граждане, у которых истек или истекает срок пребывания (разрешение на временное проживание, виза) могут выехать из страны без привлечения к административной ответственности. До указанного срока иностранцы должны покинуть страну или узаконить свое пребывание, - отметили в пресс-службе управления.
Для получения разрешения на временное пребывание или продление срока пребывания принимающей стороне необходимо обратиться в миграционную службу по месту проживания в районах и городах области в отделы полиции, в областном центре - по адресу ул.Тәуелсіздік, 114.
Получить разрешение на временное проживание можно по следующим основаниям:
• На работу
• Воссоединение семьи
• На учебу
• На лечение
• Миссионерская деятельность
• На постоянное место жительство
После 5 июня к нарушителям будут применяться меры административного воздействия.
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