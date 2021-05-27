Министр информации и общественного развития Аида Балаева сообщила о разработке нового законопроекта, который определит статус блогеров в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Сегодня ведется работа по разработке нового законопроекта, где будут определяться статус блогера и ответственность блогеров. Все это будет проводиться при широком обсуждении с журналистским сообществом. Я просто призываю, как только начнем работать в этом направлении, подключиться к обсуждению этого законопроекта", - рассказала Балаева на брифинге СЦК.

Вопрос о появлении в казахстанском законодательстве закона о блогерах поднимался еще в 2014 году. Но конкретной работы по нему не вели.