Автоуслуги в спецЦОНах Казахстана были недоступны с 25 мая из-за технических неполадок в информационной системе МВД. Проблема была решена, с 27 мая все спецЦОНы работают в штатном режиме.

- Наши коллеги устранили неполадки в работе своей системы, – сообщил председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Адил КОЖИХОВ. - Сбой был очень серьезным, специалисты Министерства внутренних дел провели масштабную работу, чтобы решить проблему в максимально кратчайшие сроки. Мы постараемся оперативно отработать все заявки, которые скопились за время простоя. Еще раз просим прощения за доставленные неудобства.

В Костанайском областном филиале госкорпорации отмечают, что спецЦОН Костаная принимает всех клиентов, которые бронировали очередь на 25 и 26 мая, но не смогли получить услуги.