Мажилис принял в первом чтении поправки, предусматривающие введение пособия по уходу за инвалидами первой группы, передает Tengrinews.kz.

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Проектом закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан" предлагается:

изменение понятия "инвалид" на понятие "лицо с инвалидностью", введение понятия "абилитация";

установление группы инвалидности для детей-инвалидов с 7 до 16 лет согласно требованиям Международной классификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья (в настоящее время разделение есть лишь в возрасте от 16 до 18 лет);

введение государственных социальных пособий по инвалидности для детей-инвалидов 1, 2 и 3 групп в размере 1,92 прожиточного минимума, 1,59 прожиточного минимума и 1,4 прожиточного минимума соответственно (увеличение размера пособий по сравнению с действующими пособиями для детей-инвалидов составит от 6,5 до 17,8 тысячи тенге);

1, 2 и 3 групп в размере 1,92 прожиточного минимума, 1,59 прожиточного минимума и 1,4 прожиточного минимума соответственно (увеличение размера пособий по сравнению с действующими пособиями для детей-инвалидов составит от 6,5 до 17,8 тысячи тенге); введение пособия лицам, осуществляющим уход за инвалидами 1 группы, в размере 1,4 прожиточного минимума ;

; предоставление права детям-инвалидам на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца , что позволит повысить доход семьям, имеющим детей-инвалидов и потерявшим кормильца (норма коснется более двух тысяч человек);

, что позволит повысить доход семьям, имеющим детей-инвалидов и потерявшим кормильца (норма коснется более двух тысяч человек); сохранение очередности на получение жилища из государственного жилищного фонда семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, в случае его достижения 18 лет.

Также законопроектом предлагается уточнение механизма работы портала социальных услуг, условий предоставления гарантированного социального пакета малообеспеченным семьям посредством портала.

Предусматриваются нормы по учету дохода от трудовой (предпринимательской) деятельности, полученного в период чрезвычайного положения, когда работодатели были освобождены от уплаты обязательных пенсионных взносов и социальных платежей, в стаж участия лица в пенсионной системе и системе обязательного социального страхования.

Кроме того, предусматривается создание оператора содействия занятости лиц с инвалидностью за счет компенсационных взносов работодателей за несоблюдение квоты по трудоустройству инвалидов.

Устраняются пробелы законодательства в части обеспечения за счет государства санаторно-курортного лечения лиц, получивших инвалидность в результате трудового увечья или профессионального заболевания по вине работодателя, в случаях вступления в законную силу решения о признании работодателя банкротом.