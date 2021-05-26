Пособия для инвалидов: что изменится в Казахстане
Мажилис принял в первом чтении поправки, предусматривающие введение пособия по уходу за инвалидами первой группы, передает Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото:elements.envato.com
Проектом закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан" предлагается:
- изменение понятия "инвалид" на понятие "лицо с инвалидностью", введение понятия "абилитация";
- установление группы инвалидности для детей-инвалидов с 7 до 16 лет согласно требованиям Международной классификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья (в настоящее время разделение есть лишь в возрасте от 16 до 18 лет);
- введение государственных социальных пособий по инвалидности для детей-инвалидов 1, 2 и 3 групп в размере 1,92 прожиточного минимума, 1,59 прожиточного минимума и 1,4 прожиточного минимума соответственно (увеличение размера пособий по сравнению с действующими пособиями для детей-инвалидов составит от 6,5 до 17,8 тысячи тенге);
- введение пособия лицам, осуществляющим уход за инвалидами 1 группы, в размере 1,4 прожиточного минимума;
- предоставление права детям-инвалидам на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца, что позволит повысить доход семьям, имеющим детей-инвалидов и потерявшим кормильца (норма коснется более двух тысяч человек);
- сохранение очередности на получение жилища из государственного жилищного фонда семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, в случае его достижения 18 лет.
Предусматриваются нормы по учету дохода от трудовой (предпринимательской) деятельности, полученного в период чрезвычайного положения, когда работодатели были освобождены от уплаты обязательных пенсионных взносов и социальных платежей, в стаж участия лица в пенсионной системе и системе обязательного социального страхования.
Кроме того, предусматривается создание оператора содействия занятости лиц с инвалидностью за счет компенсационных взносов работодателей за несоблюдение квоты по трудоустройству инвалидов.
Устраняются пробелы законодательства в части обеспечения за счет государства санаторно-курортного лечения лиц, получивших инвалидность в результате трудового увечья или профессионального заболевания по вине работодателя, в случаях вступления в законную силу решения о признании работодателя банкротом.
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