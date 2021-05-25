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На одну ночь отключат холодную воду в центре Костаная

25 мая 2021, 16:11 |  ЖКХ

Подача питьевой воды будет прекращена в связи с переподключением на сетях водопровода улиц Павлова–Касымханова, сообщает Ikomek на своей странице в Instagram. Отключат холодную воду 26 мая, в 23.00. Возобновят подачу воды уже утром, 27 мая, в 7.00.

Иллюстративное фото pixabay.com

Отключение коснется абонентов по следующим адресам:

Жилые дома:

  • ул. Гоголя, 64, 63, 65, 67, 68;
  • ул. Абая, 151;
  • ул. Касымканова, 16, 25, 34, 36.

Соц.объекты:

  • Гимназия им. С. Мауленова, ул. Алтынсарина, 112;
  • Рынок "Дастархан", ул. Гоголя, 66;
  • Городская прокуратура, ул. Алтынсарина, 118;
  • Департамент соц.защиты труда, ул. Касымканова, 34.