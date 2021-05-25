На одну ночь отключат холодную воду в центре Костаная
25 мая 2021, 16:11 | ЖКХ
Подача питьевой воды будет прекращена в связи с переподключением на сетях водопровода улиц Павлова–Касымханова, сообщает Ikomek на своей странице в Instagram. Отключат холодную воду 26 мая, в 23.00. Возобновят подачу воды уже утром, 27 мая, в 7.00.
Иллюстративное фото pixabay.com
Отключение коснется абонентов по следующим адресам:
Жилые дома:
- ул. Гоголя, 64, 63, 65, 67, 68;
- ул. Абая, 151;
- ул. Касымканова, 16, 25, 34, 36.
Соц.объекты:
- Гимназия им. С. Мауленова, ул. Алтынсарина, 112;
- Рынок "Дастархан", ул. Гоголя, 66;
- Городская прокуратура, ул. Алтынсарина, 118;
- Департамент соц.защиты труда, ул. Касымканова, 34.
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